Lengerich. Der erste „Tag der Begegnungen“ dreier Gruppen von Menschen mit Behinderung hat am Sonntag in Lengerich stattgefunden. Die „Sonnenblumengruppe“ aus Bawinkel, der „Bunte Kreis“ mit Menschen aus Handrup, Wettrup, Lengerich, Langen und Gersten sowie die „Kids mit Handicap“ aus Bawinkel haben zusammen ein Fest gefeiert.

„Wir wollten gern einen gemeinsamen Tag gestalten, denn viele Menschen in unserer Pfarreiengemeinschaft engagieren sich in diesen drei Gruppen, und die wollten wir einmal zusammenbringen“, erklärt Gemeindereferentin Agnes Buschermöhle. Der Tag begann mit einem von allen gestalteten Gottesdienst, für viele das Highlight des Tages. „Alle haben sich eingebracht. Das war ein sehr berührendes Erlebnis“, findet auch Pfarrer Heiner Mühlhäuser.



Nach dem besinnlichen Teil des Tages gab es Action vielerlei Art. „Es ist heute sehr heiß. Das konnten wir nicht vorhersehen, aber wir haben umdisponiert und mehrere Wasserspiele im Angebot“, schmunzelt Margret Burrichter, die zusammen mit Bianca Revermann und Sandra Sunder für die Kids mit Handicap steht. Letztere habe sich sehr um kostenfreie Werbegeschenke bei den Kaufleuten bemüht, sodass am Glücksrad, beim Dosen mit der Wasserpistole Umsprühen, beim Rollstuhlgeschicklichkeitsfahren und bei den anderen Spielen kein Geld gezahlt werden musste und dennoch für jeden Teilnehmer ein kleiner Gewinn bereit lag.

Die Jugendlichen Maya Revermann, Mathilda Brands und Lena Giese bereiten die Gruppenstunden für die Kids mit Handicap vor. „Wir planen, was wir in den kommenden Wochen mit den Kids machen wollen und schreiben es in die Whatsappgruppe“, erzählte Maya Revermann. „Wir waren schon gemeinsam im Kino, im Zoo oder haben Karneval gefeiert“, ergänzte Lena Giese. „Es muss immer Essen dabei sein“, lachte Mathilda Brands. Das bestätigte Mayas Mutter Bianca: „Die Kids mögen gerne mithelfen, beispielsweise beim Obstschneiden und ähnlichen Tätigkeiten. Das macht ihnen Spaß. Wir setzen ihnen kein perfektes Programm vor, sondern wir gestalten Zeit gemeinsam“, betonte die Mutter dreier Kids mit Handicap.

Beteiligt am Tag der Begegnungen haben sich viele Gruppen aus der Gemeinde. Die Katholische Frauengemeinschaft hat Kuchen gebacken, die Landjugend ein Zelt aufgebaut. Historische Traktoren waren zu besichtigen. Ein Höhepunkt war sicherlich eine Fahrt auf dem Planwagen durch Lengerich. Am lautesten ging es bei den Quadkindern zu, ein Kontakt, den Rolf Heskamp hergestellt hatte. „Wir sind Quadfahrer aus ganz Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz und sind untereinander über unsere Facebookseite vernetzt. Wir kommen zu Kindern, die Unterstützung benötigen und fahren sie ein paar Runden mit unseren Quads gemäß unserem Motto ‚weil Kinderaugen strahlen sollen‘“, erläuterte Volker Mangold, der extra aus Porta Westfalica mit weiteren Kumpels aus dem ostwestfälischen Vlotho angereist war, ein Angebot, das auch die Zwillinge der Familie Revermann ausgiebig nutzten. „Ich habe selber eine Tochter im Rollstuhl, und ich möchte gern etwas Freude in das Leben von Kindern bringen, die es brauchen können“, erklärte Mangold seine Motivation, jedes zweite Wochenende bis zu 200 km weit zu fahren.

„Unsere Kinder standen heute im Fokus und durften das auch, denn sonst gehen sie in der Menge oft unter“, freut sich Burrichter. „Menschen mit Handicap wollen alles mitmachen, was alle anderen auch machen“, bestätigt Bianca Revermann.