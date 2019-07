Langen. Traditionen bewahren, die Historie der Gemeinde und von dort lebenden Familien aufarbeiten, Ausflüge für Interessierte organisieren: Der Heimatverein Langen hat all dies und noch mehr in den vergangenen 25 Jahren geleistet und feierte dementsprechend im örtlichen Gemeindehaus seinen silbernen Geburtstag.

Der Musikverein Langen-Gersten gehört unweigerlich zu vielen der Veranstaltungen des Heimatvereins dazu. Doch auch andere Gruppen fühlen sich den „Langener Brauchtumspflegern“ verbunden. Dementsprechend viele Glückwünsche zum 25-jährigen Bestehen wurden dem Heimatverein entgegengebracht, beispielsweise von den Schützenvereinen, dem Wasserverband Lingener Land, den Landfrauen aus Lengerich und einigen Gratulanten mehr.





Insbesondere Bernd Robben hob die Arbeit des Langener Heimatvereins mit lobenden Worten nach einem kleinen Vortrag über das Heuerlingswesen hervor. Er beschäftigt sich mit der Historie im Emsland, vor allem mit dem Leben der Bauersleute. Darüber verfasste er bereits mehrere Bücher. Eine Dauerausstellung zum Heuerlingswesen und welche Familien in Langen eine weitreichende Geschichte hinsichtlich der Heuerhöfe aufweisen können, hat der Heimatverein sorgfältig dokumentiert. Diese Sorgfältigkeit, Struktur und Fülle an Informationen ist das, was die langjährige Fleißarbeit des Vereins ausmacht, meint Robben. „Das, was ihr da habt, ist wirklich einmalig.“





Die vielen Mühen des Heimatvereins, insbesondere des Vorstandes rund um den Vorsitzenden, Ludwig Giese, kennt auch Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn. „Ich kann nur sagen, dass der Heimatverein exzellente Arbeit leistet. Ich bin froh, dass es ihn gibt“, sagte Lühn vor den rund 100 Gästen des Abends. „Ludwig und alle die im Vorstand sind, haben viel für Langen getan. Vor 25 Jahren fehlte einfach etwas in Langen – bis der Heimatverein sich gegründet hat“, fügte Langens Bürgermeister Franz Uhlenberg hinzu. Der Heimatverein arbeitet laut ihm nicht nur Geschichte auf, sondern kümmert sich auch mit vielen Aktionen, Ausflügen und Veranstaltungen um die Gegenwart.

Seit 25 Jahren dabei

Von Beginn an maßgeblich in den Heimatverein Langen involviert sind Ludwig Giese und Paula vom Bruch. „Dir persönlich, Ludwig, gilt ein großer Dank, für das, was du in der Gemeinde geleistet hast und leistest. Du hast viele Mitstreiter, die dir helfen, aber einer steht nun einmal vorne“, betonte Robben. Den Dank gab Giese an alle Unterstützer und den Vorstand des Heimatvereins zurück, vor allem an das „Langener Original“, Paula vom Bruch: „Ohne Paula wäre der Heimatverein...“ – „...nichts“, ergänzten einige Vorstandsmitglieder am Tisch.

Ein Jahresheft mit aktuellen sowie zusammenfassenden Informationen der vergangenen 25 Jahre ist nun am Gemeindehaus in Langen erhältlich.