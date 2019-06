Bawinkel. Die Landesstraße 67 wird von Montag, 1. Juli 2019, bis Freitag, 05. Juli 2019, zwischen Geeste-Osterbrock und Bawinkel abschnittsweise voll gesperrt. Das hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitgeteilt. Der Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn.

Eine großräumige Umleitung wird aus Richtung Geeste und Lingen über die Bundesstraße (B) 70, die Kreisstraßen (K) 237, 238 und 243 in Richtung Bawinkel eingerichtet. Für den Verkehr aus Fahrrichtung Meppen in Richtung Bawinkel führt die Umleitung über die B 70 Richtung Süden und anschließend über die B 213. Aus Fahrtrichtung Bawinkel wird der Verkehr in Richtung Geeste ebenfalls über die B 213 und die B 70 umgeleitet. Für die Verkehre aus Fahrtrichtung Lingen erfolgt die Umleitung über die B 213, die K 243 und 238 sowie die B 70 in Richtung Geeste.

Die Umleitungen werden laut Landesbehörde ausgeschildert. Der Geschäftsbereich Lingen der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die damit einhergehenden Behinderungen um Verständnis.