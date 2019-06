Lünen in Nordrhein-Westfalen: Hier ist der Hauptsitz der Recyclingfirma Remondis. Foto: Marcel Kusch/dpa

Lengerich. Remondis und kein Ende: Deutliche Kritik hat Lengerichs Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn an der seit Jahresbeginn mit dem Abtransport der Gelben Säcke beauftragten Entsorgungsfirma aus Lünen in NRW geübt. "Nicht mehr nachvollziehbar, unglaublich, peinlich", so seine Wortwahl in der Sitzung des Samtgemeinderates.