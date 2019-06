Bawinkel. Anlässlich seines 145-jährigen Bestehens wird der Kirchenchor St. Cäcilia Bawinkel am Samstag, 29. Juni 2019 in der St. Alexander-Kirche um 17 Uhr den Dankgottesdienst musikalisch begleiten. Eine Begegnung für alle findet anschließend im Pfarrgarten mit gesanglicher Unterhaltung statt.

„Es ist schön, dass am Samstag das Kirchenchorfest gefeiert werden kann. Ich freue mich darauf und wünsche dem Chor alles Gute und eine schöne Feier.“ Dieser Eintrag im Gästebuch, das in der Kirche ausliegt, steht sicherlich nicht für sich allein. Es bringt stellvertretend die Freude der Gemeindemitglieder und darüber hinaus zum Ausdruck. 145 Jahre, warum nicht noch fünf Jahre warten und das 150-jährige Jubiläum feiern?

Die Vorstandsmitglieder Klara Hegge und Gertrud Klane erläuterten die Frage und nannten als Hauptgrund: „In fünf Jahren würden die Mitglieder unseres Chores es nicht mehr schaffen, ein Fest zu organisieren.“ Das Durchschnittsalter beträgt inzwischen 73 Jahre, viele Chormitglieder sind bereits über 80 Jahre alt. Für diesen Jubiläumstag proben die Frauen und Männer wöchentlich seit Februar und haben unter der Leitung von Markus Grabowski ein vielseitiges Programm zusammengestellt. „Lob den Herrn der Welt“ singen sie nach der Begrüßung durch Pfarrer und Präses Heiner Mühlhäuser. Zum Zwischengesang erklingt „Ubi Caritas“, und vor dem Evangelium ertönt der „Hallelujaruf“. Die Besucher werden sich erfreuen am „Ich will singen dem Herrn“, dem „Jesus Boogie“ als Danksagung.

Noch ertönen aus 24 Kehlen kirchliche und weltliche Lieder

Gänsehaut pur, wenn der Kirchenchor Langen „Here I am Lord“ intoniert. Zudem wird aus der Pfarreiengemeinschaft der Lengericher Kirchenchor singen. Noch ertönen aus 24 Kehlen kirchliche und weltliche Lieder. „Wir begleiten die christlichen Feste, singen im Marienstift, zu Silber- und Goldhochzeiten, bringen unseren Mitgliedern Geburtstagsständchen“, erzählt Klara Hegge. Es seien die Gemeinschaft, Geselligkeit, das Miteinander, Proben, „das uns in Freundschaft verbindet“, betont Gertrud Klane.









Noch seien alle Stimmen gut besetzt, das Singen bereite allen noch viel Spaß. Zugegeben, sie hätten es wohl versäumt, sich beizeiten um den Nachwuchs zu kümmern. „Bei der jetzigen Altersstruktur kommt es nicht so gut an, dem Chor beizutreten“, meinen die Vorstandsdamen. Irgendwann merken die Gemeindemitglieder, dass es den Chor nicht mehr gibt. Sein Gesang fehlt dann zu Weihnachten, Ostern und vielen Festen. „Doch wie es weitergeht, kann man jetzt noch nicht abschätzen“, keimt etwas Hoffnung auf bei den beiden Frauen. Drei Stellwände in der Kirche geben mit Bildern, Zeitungsausschnitten, Programmen und anderen Dokumenten Auskunft über die vielen Aktivitäten des Cäcilia-Kirchenchores Bawinkel von 1874 bis 2019.

Anzeige Anzeige

Allgemeines Problem

„Wenn ein Chor wie in Bawinkel gleichmäßig altert, ist es für Jüngere schon schwierig, ihm beizutreten“, sagt Regionalkantor Balthasar Baumgartner. Das sei nicht nur in der Nachbargemeinde ein Problem, sondern vielfach vorzufinden. Es sei schon schade, wenn eine Gruppe nicht mehr existiere, doch es böte sich an, etwas Neues zu machen. Dekanatsreferent Holger Berentzen verweist auf das „Spannungsfeld zwischen traditionellen Kirchenchören und den Gruppen ‚Neues Geistlichen Lied‘ (NGL)“, wovon es im Dekanat-Emsland-Süd über 20 gäbe.