Gersten. Stefan Determann ist neuer Schützenkönig in Gersten

Das Königsschießen war einer Mitteilung des Vereins zufolge wie in jedem Jahr hart umkämpft. Am Ende war Stefan Determann erfolgreich. Vizekönig wurde Leon Höfter. Die weiteren Ehrenpreise gewannen in diesem Jahr: Franz Beestermöller (Keiler), Ludger Zurborg (Teller) und Georg Foppe (Königspokal).