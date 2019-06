In Lengerich ist in der Ortsmitte mit der Sanierung der Straße Lütemannskamp begonnen worden. Die Arztpraxen und Geschäfte werden aber weiter erreichbar sein - nur aktuell nicht von der Frerener Straße aus. Foto: Samtgemeinde Lengerich

Lengerich. Nach der Baustelle ist vor der Baustelle, zumindest in Lengerich: Nach der Freigabe der sanierten Hestruper Straße ist in der Ortsmitte mit der Komplettsanierung vom Lütemannskamp begonnen worden. Insgesamt werden in diesem Bereich rund 1,3 Millionen Euro investiert.