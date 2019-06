Über einen Scheck in Höhe von 1000 Euro der Gruppe Auftakt freut sich die Palliativstsation des Krankenhauses in Thuine. Foto: Auftakt

Handrup. Wieder konnte die Gruppe „Auftakt“ aus Handrup der Palliativstation am Elisabeth-Krankenhaus in Thuine einen Spendenscheck über 1000 Euro überreichen. Ihr nächstes Konzert findet am Freitag, 14. Juni, um 20 Uhr in Handrup statt.