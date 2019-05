Zunächst in Workshops, auf einer Bürgerversammlung in Bawinkel (Foto) sowie in Arbeitsgemeinschaften haben Bürger aus Bawinkel, Gersten und Klosterholte gemeinsam Ideen für eine lebenswerte Zukunft in ihren drei ländlich geprägten Kommunen entwickelt. Foto: Carsten van Bevern

Gersten. Ideen für eine weiter lebenswerte Zukunft in Bawinkel, Gersten sowie Klosterholte sind in den vergangenen fünf Monaten im vom Land geförderten "Dorfgespräch" gesammelt worden. Als Folge soll am 1. August die Aufnahme der benachbarten Orte in das Förderprogramm der Dorfentwicklung beantragt werden.