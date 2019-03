Lengerich. Vor allem bei starken Niederschlägen ist es in der Vergangenheit im Ortskern von Lengerich häufiger zu Problemen gekommen. Im Rahmen der Umsetzung des neuen Entwässerungskonzeptes haben jetzt an der Straße "Zum Vogelpohl" die Arbeiten für eine neue Regenrückhaltung begonnen.

Zuletzt war es Ende Mai 2018 zu größeren Überschwemmungen gekommen: Aufgrund eines Gewitters mit Starkregen war in Lengerich die Mittelstraße von der neuen Einbahnstraße bis in die Mühlenstraße bis zu 50 Zentimeter überflutet. Kurze Zeit später stand auch der komplette Aldi-Markt circa zwei Zentimeter und die Anlieferrampe circa 60 Zentimeter unter Wasser. Zudem waren seinerzeit in Bawinkel weite Teile vor allem der Lindenstraße überflutet und die Keller angrenzender Häuser vollgelaufen.

Neues Entwässerungskonzept

In Lengerich sind die jetzt angelaufenen Erdarbeiten im Bereich der Straße "Zum Vogelpohl" laut einer Mitteilung der Samtgemeindeverwaltung im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Straße "Zum Lütemannskamp" Teil der Umsetzung des neuen Entwässerungskonzeptes für den Ortskern der Gemeinde Lengerich.

Nach Abschluss der Arbeiten wird das anfallende Regenwasser im Bereich Lütemannskamp/Aldi zukünftig nicht mehr durch den Ortskern ab-, sondern in Richtung Straße "Zum Vogelpohl" umgeleitet. Im Rahmen der aktuellen Tiefbauarbeiten wird dort eine entsprechende Regenrückhaltung errichtet. Von diesem Punkt aus wird das Wasser dann über die bestehenden Vorfluter in den Lengericher Dorfbach geleitet.

Neue Regenrückhaltung

Nachdem im Kreuzungsbereich der Frerener Straße die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird in einem nächsten Schritt der Regenwasserkanal in der Hestruper Straße bis hin zur Straße Zum Vogelpohl entsprechend erneuert. Im Anschluss wird die Hestruper Straße bis zur Straße "Zum Vogelpohl" auch eine neue Fahrbahndecke erhalten. Erst wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, wird die Straße Lütemannskamp saniert.

Gut 1,3 Millionen Euro werden investiert

Für die Maßnahmen im Bereich Lütemannskamp werden laut der Bauamtsleiterin Angelika Lügering rund 950.000 Euro fällig, rund zweidrittel der Kosten werden mit Mitteln aus der Städtebauförderung finanziert. Anders sieht es im Bereich der Hestruper Straße und des Grabens zum Vogelpohl aus: Die dort anfallenden Kosten schätzte Lügering Ende Januar auf rund 375.000 Euro: "Dafür gibt es keine Förderung, sodass die Gemeinde diese Kosten übernehmen muss."