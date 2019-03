Lengerich. Nutzer der Wirtschaftswege in der Samtgemeinde Lengerich müssen in Kürze mit einigen Sperrungen und Umleitungen rechnen: Ab April soll mit den Arbeiten zur Sanierung von 7,6 Kilometer Wegen begonnen werden. Bezuschusst vom Land werden dafür rund 1,3 Millionen Euro investiert.

"Erfreulicherweise sind alle beim Amt für Regionale Landentwicklung gestellten Förderanträge für den ,Ländlichen Wegebau´ aus dem Bereich der Samtgemeinde Lengerich in den letzten Wochen bewilligt worden. Dies ist insbesondere erfreulich, da in den letzten Jahren überhaupt keine Mittel für Deckenverstärkungsmaßnahmen die Samtgemeinde Lengerich geflossen sind", heißt es in einer Mitteilung der Samtgemeinde.

710.000 Euro vom Land

Demnach sind in den Gemeinden Handrup, Gersten, Langen, Lengerich und Wettrup in den kommenden Wochen Deckenverstärkungsmaßnahmen an insgesamt vier Wirtschaftswegen im Zusammenhang mit der Landesförderung „Ländlicher Wegebau“ geplant. Dabei sollen rund 7,6 Kilometer Wege für rund 1,3 Millionen Euro saniert werden – das Land Niedersachsen bezuschusst diese Baumaßnahmen mit rund 710.000 Euro.

Im Einzelnen werden folgende Wege saniert: In der Gemeinde Gersten die Bregenbecker Straße auf einer Länge von 4.000 Metern, in der Gemeinde Handrup der Walldamm (260 Meter), in Langen die Espeler Straße (rund 1.200 Meter), in Lengerich der Walldamm auf knapp einem halben Kilometer und die Straße Zum Lindert auf rund 1.500 Metern sowie in der Gemeinde Wettrup der Walldamm auf ebenfalls rund 260 Metern.

Kuriosum Walldamm: Drei unterschiedliche Fördersätze

Eine Besonderheit ist der insgesamt gut 240.000 Euro teure Ausbau vom Walldamm: Die 1000 Meter des Weges liegen auf Lengericher (487 Meter), Handruper (256 Meter) und Wettruper Gebiet (257 Meter). Aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftskraft der Gemeinden wird der knapp 100.000 Euro teure Ausbau in Lengerich mit 53 Prozent, in Handrup (88.000 Euro) mit 63 Prozent und in Wettrup (knapp 53.000 Euro) mit 73 Prozent bezuschusst.

Start mit dem Ausbau Zum Lindert

Begonnen wird mit der Maßnahme Zum Lindert. Die Arbeiten werden von der Firma Beton- und Monierbau aus Nordhorn umgesetzt und starten Anfang April. Die anderen Arbeiten werden laut Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn gerade ausgeschrieben: "Diese sollen dann aber auch direkt angegangen werden. Es gibt aber noch keinen fixen Zeitplan."

Insgesamt bedeutet dies laut dem Verwaltungschef "eine wichtige Investition in die verkehrliche Infrastruktur der Samtgemeinde Lengerich." Dabei werde es aber auch zu Sperrungen und Umleitungen kommen. "Dazu bitten wir um etwas Geduld und Verständnis", erklärte die Lengericher Bauamtsleiterin Angelika Lügering.