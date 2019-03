Die Theatergruppe KLJB Handrup zeigt die plattdeutsche Verwechslungskomödie "Eyne Kaamer för fieve“ im Saal des Landgasthauses. Foto: Theatergruppe KLJB Handrup

Handrup. Im Saal der Gaststätte Els, Dorfstraße 13 in Handrup, führt die Theatergruppe der KLJB Handrup am 29. und 30. März jeweils um 19.30 Uhr sowie am 31. März um 18 Uhr das plattdeutsche Theaterstück „Eyne Kaamer för fieve“ auf.