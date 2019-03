Langen. Die Heimatvereine im südlichen Emsland unter dem Dachverband Heimatverein Lingener Land haben sich am Montag in Langen zur Vollversammlung getroffen. Es galt, drei Positionen im Vorstand des Dachverbands zu wählen.

Wilhelm Terhorst ist als zweiter Vorsitzender bestätigt worden, ebenso wie Aloys Langenhorst als Kassenwart. Zum neuen zweiten Kassenprüfer ist Hermann Stallo bestellt worden. Gemeinsam mit dem Schriftführer Dr. Bert Eisele und dem ersten Vorsitzenden Hermann Schipper bilden sie nunmehr den Vorstand des Dachverbands.





Bevor Schipper durch die Versammlung führte, gab es Gelegenheit für die Vertreter der Heimatvereine, die Ausstellung „Tüch un olle tieten“ anzusehen, die zum überwiegenden Teil aus Sammlungsstücken der Langenerin Paula vom Bruch besteht. Das „Langener Original“ trug später noch aus dem Effeff zwei Gedichte zum Thema Heimat vor.

Drei Zentner Kartoffeln

Der Gastgeber des Abends, der Heimatverein Langen, wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. „Wir haben jetzt 25 Jahre lang einen regelrechten Boom gehabt und wir hoffen, das hält noch länger an“, erzählte Ludwig Giese, der seinen Verein kurz vorstellte. Veröffentlichungen wie u.a. einen Heimatkalender, Tagesausflüge, der Herbstmarkt und natürlich nicht zu vergessen der Hundekröpeltag u.v.m. gehörten zu den Aktivitäten des Dorfs. „Das ist viel Arbeit, insbesondere unser Herbstmarkt mit über 100 Ständen und allein drei Zentnern Kartoffeln, die wir für die Verköstigung unserer Gäste verarbeiten müssen“, wies Giese hin.

Sternförmiges Dorf

Bürgermeister Franz Uhlenberg stellte Langen in seiner Struktur vor und wies auf die sechs Ortsteile bzw. Bauernschaften, die sternförmig rund um das Kerndorf liegen, hin: „Das ist das Außergewöhnliche an unserem Dorf“. Über den guten Heimatvereinsvorstand sei man in vor Ort glücklich, betonte er.

Blick über den Tellerrand

Als Gastredner war Dr. Sebastian Traunmüller, Kulturmanager der Emsländischen Landschaft, nach Langen geladen. Er gab einen Impulsvortrag zum Thema immaterielles Kulturerbe und wie dieses die Arbeit der Heimatvereine bereichern könnte. „Die Heimatvereine halten das immaterielle Kulturerbe am Leben. Und umgekehrt kann das immaterielle Kulturerbe die Heimatvereine beleben“. Dies führte er anhand verschiedener Beispiele aus und hob dabei hervor, dass sich das immaterielle Kulturerbe stetig verändere. „Heutige Generationen verstehen unter Kultur und Heimat etwas anderes und haben davon wahrscheinlich vielfältigere Vorstellungen, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war“, so seine These. Der Blick über den Tellerrand sei ein guter Ansatz für Heimatvereine. Darauf fragte Schippers:

Bei dem materiellen Kulturerbe ist mir gar nicht bange, aber das immaterielle Kulturerbe zu bewahren, wird schwieriger. Haben wir die Leute dazu, die das wollen und können?





Verschiedene organisatorische Aspekte wie einen Pauschalvertrag mit der GEMA für alle musikalischen Veranstaltungen oder Versicherungs- und Haftungsfragen wurden außerdem behandelt. Das nächste Treffen ist für den 4. November im Heimathaus in Lingen-Darme geplant.