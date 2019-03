Lengerich. Eine Frau ist am späten Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf Oststraße in Lengerich schwer verletzt worden.

Die 20-Jährige aus Lorup fuhr laut einer Mitteilung der Polizei mit zwei Beifahrern in Richtung Handruper Straße, als sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor, von der Straße abkam und in einen Graben rutschte. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Beifahrer konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Feuerwehr aus Lengerich war mit vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. An dem Auto entstand Sachschaden, es musste abgeschleppt werden.