Lengerich. Die Generalleitung der Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester (Dehonianer) in Rom hat den in Thuine geborenen 68-jährigen Pater Heinz Lau SCJ für weitere drei Jahre zum Provinzial der deutschen Provinz ernannt.

Der Ernennung ging laut einer Mitteilung des Ordens eine Befragung aller Mitbrüder der deutschen Provinz voraus. Offiziell beginnt die zweite Amtszeit Laus am 1. Juni 2019. Lau ist seit 2015 Provinzial. Seine erste Amtszeit wurde aufgrund der Ernennung des ehemaligen Generaloberen der Ordensgemeinschaft, Pater Heiner Wilmer, zum Bischof von Hildesheim im Jahr 2018 um sechs Monate verlängert. Zur Deutschen Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester gehören Gemeinschaften in Handrup, Berlin, Oberhausen, Maria Martental, Neustadt/Weinstraße und Freiburg im Breisgau. Als Oberer der Ordensgemeinschaft leitet Lau die deutsche Provinz aus dem Provinzialat mit Sitz in Neustadt/Weinstraße, lebt aber mehrheitlich in Freiburg im Breisgau, wo er auch für die Ausbildung junger Studenten mitverantwortlich ist. Zu seinen Leitungsaufgaben gehören Personalfragen, die Weiterentwicklung der einzelnen Häuser und Werke, der Kontakt zu den ausländischen Provinzen und zur Weltgemeinschaft, die Präsenz klösterlichen Lebens in einer säkularen Gesellschaft und vieles mehr.