Wettrup. Der Großbrand eines Pferdezuchtbetriebes forderte im letzten Jahr die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wettrup bis an die Grenze der physischen Belastung. Menschen oder Tiere kamen zum Glück nicht zu Schaden.

„Das war im Moorhook in der Geschichte der Wettruper Wehr der größte Brandeinsatz aller Zeiten“, erinnerte sich Ortsbrandmeister Jürgen Schlump in seinem Jahresbericht bei der Jahresdienstversammlung im Feuerwehrhaus. Nach 39 Stunden konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. 25 Feuerwehren mit 58 Fahrzeugen, dass THW und DRK sowie Bauern mit Güllefässern halfen bei der Brandbekämpfung. Rund 320 Hilfskräfte waren im Einsatz.



Viele Einsätze und Veranstaltungen

In seinem Jahresbericht ließ Schlump das letzte Jahr Revue passieren. elf Brandeinsätze, sechs Hilfeleistungen sowie eine Brandsicherheitswache und eine Brandschutzerziehung mussten von den 34 Mitgliedern der Einsatzabteilung abgearbeitet werden. 34 Dienstabende und 13 Lehrgänge dienten der Fort- und Weiterbildung. Die Blindensammlung brachte 981 Euro. „14 Kameraden sind zum mobilen Retter ausgebildet“, freute sich Schlump. Am Pfingstsonntag wurde, unter großer Beteiligung der Bevölkerung, traditionell zum 67. mal das Sommerfest gefeiert.

Gute Zusammenarbeit

Gemeindebrandmeister Michael Moss berichtete über die Arbeit der sechs Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Lengerich. „Bei dem Großbrand haben alle Feuerwehren sehr gut zusammengearbeitet“, lobte er. Moss beförderte Peter Gels zum Hauptfeuerwehrmann. Alois Wilmes, stellvertretender Brandabschnittsleiter, gab einen Überblick über Neuigkeiten auf Land- und Kreisebene. Er zeichnete Bernhard Fehren mit dem Ehrenzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr Wettrup aus.

Dank der Bürgermeister

„Das letzte Jahr ist für unsere Feuerwehren kein normales Jahr gewesen“, dankte Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn. Die gute Zusammenarbeit der Wehren merke man auch daran, wie ruhig und sachlich Einsätze abgearbeitet würden. „Zum immer wieder angemahnten Thema zum Bau einer Ampelanlage am Unfallschwerpunkt an der B402/ L60 habe ich leider auch keine neuen Erkenntnisse“, ärgerte sich Lühn. „Wie wichtig eine in Wettrup ansässige Feuerwehr sei habe sich bei dem Großbrand gezeigt“, sagte Bürgermeister Hermann Berning. Er lobte die gute, professionelle Arbeit der Einsatzkräfte und des Führungsstabes.