Karneval 2020 in Bawinkel kann kommen

"Safety first – feiern mit Verstand": Dieses Motto zog beim Karneval 2019 in Bawinkel. Foto: Wilfried Roggendorf

Bawinkel. Gibt es 2020 wieder einen Karnevalsumzug in Bawinkel? Hubert Schulten vom Vorstand der Ausrichter "De Spaßmakers ut Bawinkel" hatte diese Frage im Fernsehen und auch am Abend nach dem Umzug mit "Wir warten die Schlagzeile in der Zeitung ab" beantwortet.