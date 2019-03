Bawinkel. Die "Spaßmakers ut Bawinkel" sollten als Veranstalter des Umzuges Dankesschreiben an den Entsorger Remondis und die Wehrtechnische Dienststelle (WTD) in Meppen schicken: Die beiden lieferten das Motto für viele der rund 95 Wagen und Fußgruppen im Bawinkeler Umzug 2019.

Die nach Polizeiangaben rund 15.000 Zuschauer erfuhren beispielsweise, dass WTD für "Wir testen Dürre" steht. Auch der Wagen mit dem Motto "Ihr verbrennt viel - wir verbrennen mo(o)re" war mit lauter Soldaten besetzt und spielte auf den Moorbrand im September 2018 auf der WTD an. Die "Spaßmakers" selbst hatten ihren Wagen beim 20. Karnevalsumzug im Ort unter das Motto "Remondis ist noch nicht auf Zack, jetzt holen wir den gelben Sack" gestellt. Eine andere Gruppe flüchtete sich vor der "Flut der gelben Säcke" lieber gleich auf ihre Arche. Auf einem weiteren Wagen prangte ein Wort, das die Haltung vieler im Emsland zum Entsorger Remondis wohl gut wiedergibt: "Redumnis".

Bunter Themenmix

Ein Thema mit Lokalkolorit nach der Schließung und dem Brand der ehemaligen Gaststätte Platzhirsch hatte eine Bawinkeler Gruppe gewählt: "Wir sind tierlieb und tauschen Platzhirsch gegen einen Zoo." Daneben gab es natürlich wieder viele Gruppen, die einfach nur lustige Themen gewählt hatten. So wurde auf dem "Malle-Mobil" eine einzige große Jägermeisterparty gefeiert, bei anderen die "Helden der Kindheit" verehrt oder einfach nur Disco oder Oktoberfest gefeiert. Auch die Groch Fock segelte im Umzug mit: "Hat van der Leyen noch alles im Griff auf dem sinkenden Schiff?", fragte die Besatzung. Kritisch sahen die "Paragraphenreiter" die vielen Auflagen für den Umzug und die anschließenden Zeltpartys: "Richtlinien und Gesetzessätze, verderben noch die besten Feste", war ihre Meinung dazu. Genau anderer Meinung war die Besatzung eines Wagens, der unter dem Motto "Feiern mit Verstand - Safety first" gleich auch Richtlinien für einen gelungen Karneval an das närrische Volk heran trug.

Positives Fazit von Polizei, DRK und "Spaßmakers"

Das neue Sicherheitskonzept hat laut Polizei und DRK gegriffen. "Das gemeinsam mit den Veranstaltern und Genehmigungsbehörden überarbeitete Sicherehitskonzept hat sich absolut bewährt", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Diese zeigte eine deutlich höhere Präsenz als in den Vorjahren. Beim Einsatz wurden die Beamten der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim von einem Einsatzzug aus Oldenburg unterstützt. Die Zahl der Straftaten ist gesunken. Das DRK war mit 22 Kräften vor Ort und betrieb eine Unfallhilfsstelle in der Sporthalle der Grundschule. "Es war eigentlich ziemlich wenig", lautete die Bilanz von DRK-Einsatzleiter Oliver Lippert. Er führte dies auch darauf zurück, dass unter 16-Jährige nach dem Umzug keinen Zutritt zum Festgelände hatten. 45 Personen seien betreut worden – überwiegend wegen Alkohols oder leichteren Schnittverletzungen. Zehn von ihnen hätten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden müssen. Auch Hubert Schulten, Zweiter Vorsitzender der "Spaßmakers", hatte einen positiven Gesamteindruck: Die Sicherheitsposten an den Wagen haben sich daran gehalten, was wir gefordert haben". Auch Aufstellung und Auflösung des Zuges seien wesentlich entspannter als früher gewesen.