Ausgelassene Stimmung. Foto: Christian Senft

Bawinkel. „Bawinkel Helau“ hieß es zum 20. Mal am Samstag, 2. März 2019. Die Organisatoren vom Karnevalsverein „De Spaßmakers ut Bawinkel“ erwarteten in diesem Jahr ab 14.11 Uhr wieder viele bunt verkleidete Karnevalsfreunde. Die schönsten Bilder vom Karneval finden Sie in unserer Galerie.