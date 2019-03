Auto gerät in Lengerich in Straßengraben CC-Editor öffnen

Zur Gerstener Straße in Lengerich mussten Einsatzkräfte am Freitagmorgen ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel

Lengerich. Auf der Gerstener Straße in Lengerich ist am Freitagmorgen ein Auto in den Seitengraben geraten, eine Person wurde nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt.