Langen. Vor einigen hundert Jahren hätte der Hundekröpel (plattdeutsch für Maulwurfsgrille) beinahe eine Hungersnot in Langen verursacht. Mit Hilfe von Gebeten konnten die Langener den kahlfressenden Wiesenwurm vertreiben, und zum Dank legten sie das Gelübde ab, den Tag seiner Vertreibung alljährlich mit einer Messfeier zu ehren.

Diese Feier wird in jedem Jahr am 24. Februar, dem Matthiastag begangen. Fällt der 24. auf einen Sonntag, wie in diesem Jahr, dann findet das Fest am Montag statt. Somit zelebrierten am vergangenen Montag gleich vier Priester in der katholischen Kirche St. Matthias zu Langen den Hundekröpel-Bitttag: Pfarrer Heiner Mühlhäuser, Diakon Franz-Georg Krummen und Pastor Joseph Francis von der Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel hatten Verstärkung vom Ahmsener Pfarrer Andreas Bleise, der aus Langen stammt und dem Hundekröpel-Bitttag stets beiwohnt. Mehr zur Überlieferung des Hundekröpelfestes lesen Sie hier.



Apostel Matthias als Vorbild

Pfarrer Mühlhäuser warf in seiner Predigt einen Blick auf den zwölften Apostel Matthias, den die Jünger mit Hilfe von Gebet und Los zum Nachfolger von Judas bestimmt hatten. Er leitete dann zu einem hochaktuellen Thema über, das Aufruhr in der katholischen Kirche verursacht habe: der sexuelle Missbrauch durch Priester.





Wir alle sind zutiefst betroffen und können nicht so tun, als würde uns das nichts angehen.





Der Apostel Matthias könne ein Vorbild sein, den Schritt der Nachfolge Christi konsequent zu gehen. Für diese Nachfolge brauche es allerdings reife und starke Persönlichkeiten.

Beherzte Ersthelferin

Unterbrochen wurde die Messfeier von einem Notfall. Ein Gottesdienstbesucher brach plötzlich zusammen. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens hielt eine andere Gottesdienstbesucherin den Mann bei Bewusstsein. Pfarrer Bleise stimmte derweil das Rosenkranzgebet mit der Gemeinde an. Als „gute Abwicklung der Situation“ bezeichnete später Bürgermeister Franz Uhlenberg gegenüber unserer Redaktion das beherzte Eingreifen der Ersthelferin Maria Tegeder.





Zum anschließenden Frühstück hatte der Heimatverein Langen geladen. Ludwig Giese führte durch den Vormittag, der aus unterhaltenden und informativen Elementen bestand. Die Grundschulkinder der Klassen 1 und 2 führten Gesänge und Tänze auf. „Wir haben nach einem Lied über den Hundekröpel gesucht, und am Ende ist es nun eins über eine Kuh geworden“, schmunzelte Lehrerin Nicole Manemann-Klaas. Sodann erklangen mehrere Strophen von „Herrn Pastor sien Kauh“, was sicherlich im Sinne des Heimatvereins gewesen sein dürfte, handelt es sich dabei schließlich, ebenso wie die anderen Beiträge der Kinder, um ein plattdeutsches Lied.





Ehrengast Marc-André Burgdorf, CDU-Landratskandidat, sprach einige Worte über „die Zukunft des Emslandes“. Er betonte, dass das Emsland einstmals das Armenhaus der Republik gewesen sei, und dass es seiner Ansicht nach sehr wichtig sei, jungen Leuten zu vermitteln, dass der heutige Erfolg und Wohlstand erarbeitet worden seien und nicht „vom Himmel gefallen“. Der Gast aus Meppen listete erfolgreiche Bereiche im Landkreis auf, verschwieg aber auch Gefahren nicht: „Der Fachkräftemangel ist unsere Achillesferse. Wie bekommen wir Menschen ins Emsland, die hier heimisch werden? Jungen Leuten müssen wir sagen: ‚Geht in die Handwerksbetriebe!‘“ Letzteres wurde mit Applaus quittiert.

Viele Bauvorhaben

Bürgermeister Franz Uhlenberg begann seine Ansprache mit seinem Eindruck über Burgdorf: „Dat is n heller Guten“, um dann über einige aktuelle Entwicklungen im Dorf zu sprechen. Erfreulich sei die steigende Anzahl von Geburten, die dazu führe, dass die Grundschule Bestand haben werde. „Gegen eine Zusammenlegung unserer Grundschule würden wir uns vehement wehren“, allerdings stehe dies aufgrund der konstanten Schülerzahlen glücklicherweise auch nicht zur Debatte. Im laufenden Jahr plane die Gemeinde Langen eine Reihe von Bauvorhaben. Neben Straßensanierungen würden Erneuerungen am Gemeindezentrum gefördert. Froh sei man darüber, dass der Abrechnungszeitraum für die Fördergelder um ein halbes Jahr verlängert worden sei, da im selben Zeitraum eine Seniorenwohnanlage errichtet werde. „Wir brauchen hier eine schnelle Baugenehmigung“, wandte er sich direkt an den Vertreter des Landkreises, da die Förderrichtlinien Bezugsfertigkeit bis Ende 2019 verlangten.