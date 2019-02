Lengerich. Nach zehn Jahren hat die Kirchengemeinde St. Benedikt Lengerich im Oktober 2018 wieder ein Pfarrfest veranstaltet. Jetzt wurde der Erlös übergeben.

Das Pfarrfest stand unter dem Motto „Dank sei Gott! Wir danken für die Früchte der Erde, gutes Gemeindeleben und 145 Jahre St. Benedikt“. Gestartet wurde der Tag mit einem Gottesdienst, an dessen Gestaltung verschiedene Personen und Gruppen der Gemeinde beteiligt waren. Von da aus wechselten die Besucher auf den Festplatz, wo zum Thema Erntedank herbstlich geschmückte Tische, alte landwirtschaftliche Geräte und eine mit Kürbissen, Strohballen und Blumen geschmückte Bühne zum Mitfeiern einluden. Viele Vereine und Verbände sowie Musikgruppen sorgten für beste Unterhaltung. Für die Kinder hatte man sich viele Aktivitäten ausgedacht.

Freude bei Pfarrer Mühlhäuser

Der Erlös des gesamten Pfarrfestes lag bei einem Gesamtbetrag von 3000 Euro. Der Geld wurde jetzt jeweils zu einem Drittel an die Gruppe für Kinder mit Handicap, die Partnerpfarrei in Milevsko in Tschechien sowie für die mediale Aufrüstung des Pfarrheims übergeben. Pfarrer Heiner Mühlhäuser (links) freute sich mit den Abordnungen über einen Scheck von jeweils 1000 Euro.