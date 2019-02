Bawinkel. Was kann und sollte man heute für eine lebenswerte Zukunft in Bawinkel, Gersten und Klosterholte tun? Rund 140 Bürger haben die wachsenden Herausforderungen und erste Ideen jetzt mit Fachleuten diskutiert. Ziel des laufenden Dialogprozesses ist die Aufnahme in das Förderprogramm der Dorfentwicklung.

Von der "Stärkung der Dorfgemeinschaft" über eine bessere "Nutzung des Dorfplatzes" bis hin zum "Erreichen der Menschen, die nicht in Vereinen und Verbänden im Ort engagiert sind" reichen die Ziele der Bawinkeler Bürger beim seit Ende 2018 laufenden Dialogprozess. Die Gerstener Bürger wollen den Ortskern stärken und alles dafür tun, "kein sterbendes Dorf" zu werden. Das Miteinander stärken und auch bauliche Veränderungen andenken möchten die Klosterholter.

Auch an diesem gut besuchten Abend in der Gaststätte Müter in Bawinkel sind von Bürgern weitere konkrete Ideen für Verbesserungen in die Diskussion eingebracht worden. So wurden zum Beispiel als Verbesserungsvorschläge für Bawinkel unter anderem die Wiederbelebung des Junker-Bar-Marktes im Frühling, die Ausweitung des Lili-Bustarifsystems bis Bawinkel sowie die Einrichtung einer Poststelle vorgeschlagen.





Attraktive Fördergelder für die Umsetzung derartiger Projekte wie auch Baumaßnahmen zu erhalten ist für ländlich gelegene Ortschaften wie Bawinkel, Gersten und Klosterholte dabei besonders gut durch eine Aufnahme in das Förderprogramm der Dorfentwicklung (früher: Dorferneuerung) möglich. "Heute können sich Kommunen für dieses Programm aber nicht mehr einzeln bewerben, sondern nur gemeinsam als Region. Im Rahmen dieses Dialogprozesses soll denn auch am 1. August 2019 für diese drei Gemeinden gemeinsam der Antrag auf die Aufnahme in dieses Förderprogramm gestellt werden", erklärte Michael Ripperda von diesen Prozess begleitenden Büro Protein.





Im Zuge des Prozesses könne laut Ripperda aber auch überlegt werden, welche Projekte bereits im Vorfeld ohne eine Förderung angegangen werden können. Dazu werden in Bawinkel am Montag, 11. März, (ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Duisenburg), am Mittwoch, 13. März, ab 19 Uhr in Klosterholte in der Gaststätte Merscher und am Donnerstag, 14. März, ab 19 Uhr im Haus Lindemann in Gersten für alle Bürger offene Arbeitsgemeinschaften angeboten. "Dort können Bürger in kleineren Gruppen weitere Ideen diskutieren und in den Prozess einbringen", erklärte der Fachmann für Dorfentwicklungsprozesse. Eine zweite gemeinsame Arbeitsgemeinschaftsrunde ist am 24. April und ein abschließender Dorfabend am 20. Mai in der Gaststätte Köbbe in Gersten geplant.