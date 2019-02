Gersten. Die Fußball-Herrenmannschaft des SV Victoria Gersten geht mit Sebastian Beckmann, ehemaliger Co-Trainer des Bezirksligisten VfL Herzlake, und drei Spielern des VfL verstärkt in die Rückrunde.

Die Mannschaft belegt aktuell mit einem Punkt abgeschlagen den letzten Tabellenplatz in der ersten Kreisklasse Süd. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt 13 Zähler. Die Verantwortlichen in Gersten haben laut einer Mitteilung des Vereins daraufhin in der Winterpause die Flucht nach vorne ergriffen und personell aufgerüstet. Gemeinsam mit Jens Breckweg bildet Sebastian Beckmann als Spielertrainer für den Rest der Saison das Trainergespann. Ab Sommer wird Beckmann die alleinige Verantwortung für die Mannschaft übernehmen. Mit dem Engagement in Gersten sieht sich der neue Trainer vor einer großen Herausforderung: "Natürlich ist es mit Blick auf die Tabelle eine sehr schwierige Situation. Aber jetzt einfach aufhören und erst im Sommer anfangen zu arbeiten wäre sicherlich der falsche Weg."

Drei neue Spieler vom VfL Herzlake

Der Gerstener Vereinsvorstand, das Trainerteam und Teammanager Klaus Freese haben zur Rückrunde auch die Spieler Labinot Memeti, Petrit Nikqi und Ben Zach nach Gersten gelotst. Alle drei haben bereits in Herzlake mit Beckmann zusammengearbeitet. Am ersten Spieltag des neuen Jahres kommt es für den SV zum richtungsweisenden Kellerduell beim ebenfalls auf einem Abstiegsplatz stehenden SuS Darme.