Rund um die historische Ramings Wassermühle hat der Heimatverein des alten Kirchspiels Lengerich zum zweiten Mal ein Winterfest angeboten, welche wieder mehrere hundert Besucher anlockte. Foto: Petra Egbers

Lengerich. In einem kleinen Wald und an einem Teich gelegen bietet sich Ramings Mühle in Lengerich für verschiedenste idyllische Feiern an. Daher hat der Heimatverein für das alte Kirchspiel Lengerich das Gelände jetzt zum zweiten Mal für ein Winterfest genutzt. Mehrere hundert Besucher nutzten die Chance.