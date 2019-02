Langen. Walter Kessens wurde für seine 40-jährige Vorstandstätigkeit durch Harald Kuhr vom Kreissportbund Emsland mit der goldenen Ehrennadel des Kreissportbundes und einer Urkunde geehrt. Kessens ist seit 1965 für den Verein am Ball, an der Pfeife und seit 40 Jahren im Vorstand tätig.

Der Vorstand dankte Walter Kessens für seine 40-jährige Vorstandsarbeit und dessen Ehefrau, Beate Kessens, die ihm in all den Jahren unterstützend zur Seite stand, mit einem Präsent. Rückblickend auf das Jahr 2018 bedankte sich der erste Vorsitzende, Walter Kessens, für den ehrenamtlichen Einsatz beim Neubau der Trainer- und Ersatzbänke, Instandhaltung des Clubhauses sowie für weitere angefallenen Aufgaben rund um das Sportgelände. Zudem freute sich Kessens über den Klassenaufstieg der ersten Herrenmannschaft in die erste Kreisklasse. Seit dieser Saison trainiert Georg Overhoff die Mannschaft, die sich aktuell auf dem achten Tabellenplatz befindet. Aufgrund der guten Arbeit des Trainers und des Trainerteams wurde der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Darüber hinaus wies Kessens auf das anstehende 40-jährige Bestehen der Tennisabteilung hin.

Weitere Ehrungen

Im Rahmen der Generalversammlung wurden noch weitere Sportler geehrt. Der Vorstand bedankte sich bei Stephan Rado und Gabi Wöste für drei Jahre, Juliane Böker, Nadine Hülsmann, Johannes Dall, Anatoli Hartmann und Anne Tammer für fünf Jahre sowie für bei Romy Felschen für sieben Jahre Einsatz als Betreuerinnen und Betreuer in unterschiedlichen Sportarten des Vereins.

Wahl zum Sportler des Jahres

Zum Sportler des Jahres wählten die Vereinsmitglieder Holger Ripperda, der seit sechs Jahren Mitglied des Vorstands ist und seine Arbeit als Jugendobmann mit viel zeit und großem Engagement ausübt. Holger Ripperda ließ sich in diesem Jahr nicht erneut zur Wahl aufstellen, sodass Hendrik Schmidt und Sebastian Stein als Nachfolger gewählt wurden. Die Wahl zum Fußballer des Jahres fiel auf Josef Wöste. Die Mannschaft des Jahres ist die Sportbande, die von Juliane Böker und Nadine Hülsmann betreut wird. Diese Gruppe besteht aus 15 Kindern, die sich einmal die Woche zu Ball- und Mannschaftsspielen trifft.