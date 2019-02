Bawinkel. Gut 1,8 Millionen Euro werden 2019 in Bawinkel in ein neues Feuerwehrgerätehaus investiert. Das Gebäude soll über sieben Stellplätze verfügen – drei davon werden für Fahrzeuge benötigt, die im südlichen Emsland für chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren zuständig sein werden.

Mitten in einem Wohngebiet befindet sich das kaum mehr heutigen Ansprüchen genügende und dort nicht mehr zu erweiternde Feuerwehrhaus der Bawinkeler Feuerwehr. Und direkt an der Bundesstraße 213 war der bis Ende 2017 in Bawinkel stationierte und bei chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN) Gefahren für das komplette Emsland zuständige ABC-Zug des Deutschen Roten Kreuzes untergebracht. Nach Auflösung dieses ABC-Zuges soll künftig im südlichen, mittleren und nördlichen Emsland jeweils eine CBRN-Gruppe diese Aufgaben übernehmen.

Ein Haus für zwei Zwecke

Da das Deutsche Rote Kreuz ihr Gebäude an der B 213 künftig für eigene Aufgaben nutzen möchte entschieden die Mitglieder des Lengericher Samtgemeinderates Anfang 2018, Planungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus aufzunehmen, in dem beide Einheiten untergebracht werden. Der Neubau soll neben dem bestehenden DRK-Gebäude an der Henry-Dunant-Straße entstehen, das benötigte Grundstück befindet sich bereits im Besitz der Gemeinde Bawinkel.

Mittlerweile liegen sowohl der Entwurf als auch die Kostenschätzung für den Neubau vor. "Derzeit werden die Kosten vom beauftragten Planungsbüro Radke auf rund 1,81 Millionen Euro geschätzt. Einige Details wie die energetischen Maßnahmen und die Kosten für die separate Alarmausfahrt auf die Bundesstraße müssen allerdings noch geklärt werden", erläuterte Lengerichs Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn auf der jüngsten Sitzung des Rates.

Kostenbeteiligung vom Landkreis

Die Finanzierung soll bereits im Haushalt 2019 abgesichert werden. "Nach umfangreichen Beratungen auf Samtgemeindeebene wird sich auch die Gemeinde Bawinkel entsprechend ihres Einwohneranteils an den Kosten beteiligen. Diese Regelung soll künftig bei allen neu zu bauenden Feuerwehrgerätehäusern angewandt werden", erklärte der Verwaltungschef. Zudem liege beim Landkreis Emsland ein Antrag auf einen Zuschuss über 3/7 der Kosten vor – analog der Anzahl der vom Kreis belegten Fahrzeugboxen. Wenn die Gespräche dazu positiv verlaufen solle laut Lühn im April über die Ausschreibung der Arbeit entschieden werden.

Neben der Fahrzeughalle sind ein Werkstatt- und Lagerbereich, Umkleiden und Sanitärbereiche für Herren (52 Personen), Damen (10) und Jugendliche (20), eine Einsatzzentrale, ein Büro sowie drei kleinere Räume – die zu einem großen Seminarraum zusammengelegt werden können – samt Teeküche eingeplant.

Spenden für Defibrillatoren

Eine weitere Entscheidung des Samtgemeinderates an diesem Tag betraf die Ortsfeuerwehr Handrup: Die Ratsmitglieder entscheiden einstimmig, dass der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister Stefan Landwehr für die weitere Übernahme dieser Aufgabe bis 2025 in das Ehrenbeamtenverhältnis der Samtgemeinde Lengerich berufen wird.

Zudem stimmte der Rat der Annahme von mehreren Spenden von verschiedenen Firmen, der Jagdgenossenschaft Handrup und einer Privatperson über insgesamt 5700 Euro zur Anschaffung von Defibrillatoren sowie des Lengericher Brandentschädigungsvereins über 4000 Euro zur Optimierung des Einsatzleitwagens zu.