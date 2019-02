Bawinkel. „Bawinkel Helau“ heißt es zum 20. Mal am Samstag, 2. März 2019. Die Organisatoren vom Karnevalsverein „De Spaßmakers ut Bawinkel“ erwarten in diesem Jahr ab 14.11 Uhr wieder viele bunt verkleidete Karnevalsfreunde.

Beim Karnevalsumzug im letzten Jahr ist es zu zahlreichen Polizeieinsätzen, auch aufgrund alkoholisierter Personen, gekommen. Die Folge: strengere Auflagen der Ordnungsbehörden, des Jugendamts und der Polizei für den Umzug 2019. Aus diesem Grund haben die „Spaßmakers“ das Sicherheitskonzept in vielen Punkten verbessert.

Karneval 2019 in Bawinkel: Marktplatz für Wagen gesperrt

Eine wesentliche Änderung ist, dass der Marktplatz für alle Wagen vor und nach dem Umzug gesperrt wird. „Darüber hinaus wird der Zugweg nicht mehr über die Schulstraße führen, sondern der Zug löst sich aus der Jägerstraße kommend auf der B213 an der Einmündung Kirchstraße auf“, erklärte Otto Giese, Vorsitzender der „Spaßmakers“. „Wir hoffen auf eine schnelle Auflösung über die B213 in Richtung Lingen oder Osterbrock“, so Giese. Musik- und Fußgruppen, auch mit Handwagen, können sich wie gewohnt auf dem Marktplatz versammeln. Die Wagen dürfen nicht vor 12.30 Uhr anreisen. Zudem ist eine höhere Polizeipräsenz gewährleistet und die B213 wird von 13 bis 2 Uhr gesperrt sein.



Karneval 2019 in Bawinkel: Infos zur TÜV-Abnahme

Am Samstag, 23. Februar, von 8 bis 12 Uhr, findet die TÜV-Abnahme für alle Karnevalswagen auf dem Gelände der Tiba Kraftfutter in Bawinkel statt.

„Die Abnahme ist für alle verpflichtend, deren Wagen nicht in den letzten drei Jahren abgenommen worden sind oder die erstmals am Umzug in Bawinkel teilnehmen“, erklärte Zugmarschall Hubert Schulten. Jede Gruppe wird eine Nummer bekommen, mit der die Wagen zugeordnet werden können. Alle Gruppen müssen dieses Schild vorne, links und rechts am Wagen sichtbar anbringen.

Es werden Bändchen für über 16- und über 18-Jährige nötig sein, um das Festgelände im Anschluss an den Umzug besuchen zu können. „Der Marktplatz wird nach dem Umzug komplett abgesperrt und der Eintritt dort wird 5 Euro betragen. Unter 16-Jährige werden auf dem gesamten Veranstaltungsgelände keinen Zutritt haben“, erklärte Giese. Im Zweifel müssen sich die Besucher ausweisen können.

Die Bändchen können bereits am, Freitag, 1. März, von 17 bis 19.30 Uhr und am Samstag, 2. März, ab 12 Uhr, am Marktplatz in Bawinkel im Vorverkauf erworben werden. Ein Imbissstand sei allerdings für alle Besucher frei zugänglich. „Wir bitten auf Glasflaschen zu verzichten und stattdessen PET- und Kunststoffflaschen zu verwenden“, sagte Giese. Der Sanitätsdienst wird sich in der Turnhalle der Grundschule befinden.



Karneval 2019 in Bawinkel: Route und Shuttle-Bus

Wie bereits in den Vorjahren setzen die Spaßmarkers für auswertige Gäste einen Shuttle-Bus ein. Ab 13 Uhr fährt dieser stündlich bis 24 Uhr ab ZOB Lingen nach Bawinkel und von dort stündlich ab 12.30 bis 23.30 Uhr von der Gaststätte Müter zurück. Der Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt beträgt 5 Euro. Zusteigemöglichkeiten gibt es in Lingen am Damaschker Hof (jeweils um viertel nach, 4 Euro) und in Brögbern am Gasthof Sperver (jeweils zwanzig nach, 3 Euro).

Die Vorstandsmitglieder appellieren an die Vernunft der Teilnehmer und Besucher des Bawinkler Karnevalsumzugs. „Die Lautstärke muss für alle Gäste und Teilnehmer erträglich sein. Auch im Umzug werden Kontrollen bezüglich des Alkoholkonsums, der Lautstärke und der Begleitposten stattfinden. Bei Verstößen droht ein direkter Ausschluss des Wagens vom gesamten Umzug“, erklärte Schriftführer Georg Dulle.