Gersten. Mit Hakenkreuzen, "SS" und beleidigenden Sprüchen haben bislang unbekannte Täter das Vereinshaus des SV Victoria Gersten beschmiert. In Messingen ist es in der Nacht zum 3. Februar bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Die Gemeinden setzten jeweils eine Belohnung von 500 Euro aus.

Mit mehreren schwarzen und weißen Hakenkreuzen, SS-Runen und weiteren großflächigen verfassungsfeindlichen Schmierereien haben bislang Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag, 3. Februar, und Montagvormittag, 4. Februar, das Vereinshaus des SV Victoria Gersten beschmiert.

500 Euro Belohnung für Hinweise

"Einer unserer Mitarbeiter ist am Montagmittag dort vorbei gekommen, hat sofort Fotos gemacht und mich informiert", erklärte Gerstens Bürgermeister Karl Köbbe in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Er habe Anzeige erstattet, zudem setze auch die Gemeinde Gersten für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 500 Euro aus. Als "inakzeptable und dumme Schmiererei" bezeichnete auch Lengerichs Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn den Vorfall.

Ähnlicher Vorfall in Messingen

In einem vergleichbaren Fall hatte auch die Gemeinde Messingen am Vortag 500 Euro Belohnung ausgesetzt. Am dortigen Vereinsheim des SV Adler Messingen hatten weiterhin unbekannte Täter bereits in der Nacht zu Sonntag ähnliche Schmierereien angebracht. "Was da irgendwelche 'Halbgaren' gemacht haben, ist für uns entsetzlich", hatte der Vereinsvorsitzende Ignatz Schmit dazu erklärt.





In beiden Fällen ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise bei der Polizeistation in Spelle unter der Telefonnummer 05977 929210.