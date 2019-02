Handrup. Insgesamt 365 Jahre im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst sind neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Handrup. In der Jahresdienstversammlung erhielten sie entsprechende Ehrenzeichen und Urkunden.

Brandabschnittsleiter Andreas Wentker und Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff nahmen die Ehrungen vor. Für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Clemens Barke, Georg Feldmann, Bernhard Mauentöbben und Johannes Rolfes das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes. Mit dem Niedersächsischen Abzeichen für 25 Jahre wurden Christian Barke, Norbert Feldker, Andreas Maas und Michael Moss ausgezeichnet. Eine Urkunde für 67 Jahre ehrenamtlichen Dienst erhielt Josef Landwehr sen..

„Die 32 Mitglieder der Einsatzabteilung mussten zu 27 Einsätzen ausrücken“, berichtete Ortsbrandmeister Norbert Feldker. Dabei hatte der Brand bei Moormann in Wettrup und der Moorbrand auf der WTD die Feuerwehrleute am meisten gefordert. Zwölf Dienstabende und der Besuch von zwölf Lehrgängen dienten der Fort- und Weiterbildung. Für die blinden Mitbürger sammelte man 1440 Euro.

Für die Jugendfeuerwehr ein ereignisreiches Jahr

„Für die Jugendfeuerwehr war 2018 ein ereignisreiches Jahr“, sagte Jugendfeuerwehrwart Christian Maas. Die 14 Jugendlichen nahmen an allen Veranstaltungen der Kreisjugendfeuerwehr teil. Die Jugendflamme I und II wurde abgelegt. Die Floriansjünger erhielten den Klimaschutzpreis der RWE. Besonders freute sich Maas, 8 neue Mitglieder aufnehmen zu können.

Bei der Wahl des stellvertretenden Ortsbrandmeisters und des Kommandos gab es nur einstimmige Wiederwahlen. Gemeindebrandmeister Michael Moss berichtete über die Arbeit der sechs Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Lengerich. Danach nahm er einige Beförderungen vor. Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff und Brandabschnittsleiter Andreas Wentker berichteten aus ihren Aufsichtsbereichen.

„Mein Dank an euch für euren ehrenamtlichen Einsatz in einem ereignisreichen Jahr“, sagte Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn. Besonders erwähnte er die Jugendfeuerwehr. „Ihr seid Klasse“, lobte er. Der Wehr bescheinigte er eine gute Kameradschaft. Bürgermeister Josef Mauentöbben und Pater August Hülsmann schlossen sich dem Dank an.