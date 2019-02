Zu einem Winterzauber an Ramings Mühle lädt der Heimatverein für das Kirchspiel Lengerich am Samstag, 16. Februar, jüngere wie ältere Besucher ein. Foto: Petra Egbers

Lengerich. Ramings Mühle in Lengerich ist seit Jahren für Besucher der Region ein zentraler Anlaufpunkt. Einmal mehr am Samstag, 16. Februar 2019: An diesem Tag lädt der Heimatverein für das Kirchspiel Lengerich jüngere wie ältere Besucher zum zweiten Mal zu einem "Winterzauber auf dem Mühlengelände" ein.