Leoninum in Handrup siegt beim First Lego League-Wettbewerb CC-Editor öffnen

Stolz sind die "AstroLions" und ihre Lehrer am Gymnasium Leoninum in Handrup über den erfolgreichen Lego-League-Wettbewerb in Rheine und Aachen.Es freuen sich (von links) Kristin Els, Luzie Schwerdtfeger, Lehrerin Kristina Schünemann, Lehrer Helmut Amshove, Michael Lünnemann, Schulleiter Franz-Josef Hanneken, Josef Wildmann und Jonathan Mey. Es fehlten Henrik Book und Louis Tebbe als Teammitglieder. Foto: Johannes Franke

Handrup. „Into Orbit“ heißt das Motto beim diesjährigen First Lego League-Wettbewerb (FFL), an dem die "AstroLions" vom Gymnasium Leoninum in Handrup erfolgreich teilgenommen haben. Beim regionalen Wettbewerb in Rheine belegten sie den ersten Platz und beim Halbfinale West in Aachen unter 21 Siegerteams den vierten.