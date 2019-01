Lengerich. 39 Jahre ist Günter Uchtmann in Lengerich zur Schule gegangen. Nicht als Schüler, sondern als Junglehrer, später als Rektor der Realschule und seit 2006 als Schulleiter. Jetzt ist der Pädagoge in einer sehr persönlichen wie herzlichen Feier an "seiner" Schule offiziell verabschiedet worden.

Zehn Uhr an einem Freitag mitten im Schuljahr. Doch am Freitag den 25. Januar 2019 werden an der Oberschule (OBS) Lengerich zu dieser Zeit keine Arbeiten mehr geschrieben und auch auf dem Schulhof ist kein Schüler mehr zu sehen. Stattdessen wird der Seitenstreifen der Schulstraße mehr und mehr zugeparkt: Kollegen – darunter viele Ehemalige –, die Leiter der benachbarten Schulen, Vertreter von Kirchen und Kooperationspartnern, einige Schüler und Eltern, Bürgermeister und die Familie von Günter Uchtmann sind zu seiner Verabschiedung in die Aula gekommen.





"Ich habe es noch nicht erlebt, dass so viele eine solche Feier eigentlich gar nicht organisieren wollten – ganz einfach, weil sie gerne noch länger mit dir zusammengearbeitet hätten", berichtete Lengerichs Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn, der in den 80ern selber die damalige Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe besuchte. Ruhig, sachlich und kompetent: Mit diesen Eigenschaften beschrieb Lühn gemeinsam mit vielen Nachrednern den scheidenden Schulleiter, der ab Anfang 2015 in Personalunion auch noch die benachbarte Grundschule mit geleitet hatte: "Sich wohl fühlen und etwas leisten: Diesen Leitspruch der Oberschule hast du in den vergangenen 39 Jahren vorgelebt."

"Er hat Dinge möglich gemacht, die eigentlich gar nicht möglich sind." Mit diesen Worten beschrieb Anke Dannenberg von einer sozialtherapeutischen Jugendhilfeeinrichtung im benachbarten Wettrup die Haltung des Schulleiters und seines gesamten Teams. Sie habe noch keine andere Schule kennengelernt, die sich so für ihre Schüler einsetzt: "Wir sind auf Schulen angewiesen, die unseren Jugendlichen eine Chance geben. Die OBS Lengerich ist so eine Schule."

Viel Wehmut klang denn auch in den Grußworten vom Elternvertreter Sören Bockstiegel, Petra Bokeloh vom Personalrat und Melanie Nordemann vom Schulverbund der Grundschulen mit. Dabei prägten aber nicht nur die Grußworte die von den Schülern Lea Menger und Lukas Gravemann locker moderierte und vom Schulorchester, der Schulband sowie dem Fünftklässler Simon Gels und Peter Hüer am Klavier musikalisch beeindruckend umrahmten Feier.





Als "nett, locker, hilfsbereit und immer ein offenes Ohr für die Pläne von uns Schülern habend" beschrieben denn auch die Schülervertreterinnen Selina Steiger, Michelle Illenseer und Juliana Reznichenko Uchtmann als "unseren Kapitän auch in stürmischen Zeiten". Und auch die Schüler, die gelegentlich in sein Büro kommen mussten, hätten ihn anschließend "als echt korrekt" bezeichnet. Ein Video mit viel Musik, Geschichten und Lob für den "besten Chef ever" rundete die Feier ab.

Er selber wird jetzt mehr Zeit für seine Familie, Urlaube in Dänemark, sein Engagement in seiner Kirchengemeinde in Meppen-Esterfeld und Touren mit seinem Motorrad haben – dank einiger "Flachgeschenke" an diesem Tag bald auch mit einem eigenen Navigationssystem. "Ich blicke hier auf ein erfülltes Berufsleben zurück und bin allen auch für diesen Tag von Herzen dankbar", schloss der sichtlich gerührte Uchtmann die Feier.