Bawinkel . Aufgrund der zusätzlichen Stationierung einer CBRN-Einheit (chemisch, biologisch, radiologisch, nuklear) in Bawinkel ist der Neubau eines Feuerwehrhauses erforderlich.

Das war eines der Themen bei der Jahresdienstversammlung der Ortsfeuerwehr Bawinkel. Zwölf Mitglieder aus dem ehemaligen ABC-Zug des DRK hatten sich nach deren Auflösung der Feuerwehr angeschlossen. Der Leiter der Gruppe, Tobias Schmit, gab einen Überblick über den jetzigen Stand. Einmal im Monat bildet sich die Gruppe weiter. Zeitnah will man eine Staffel zur Dekontamination aufstellen. „Uns fehlen dringend fachspezifische Lehrgänge“, bemängelte Schmit.

"Stagnation bei der Umsetzung des CBRN-Konzeptes"

Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff zeigte sich verärgert über die jetzige Situation des CBRN-Konzepts. „Wir haben hoch motivierte Leute, die die Aufgaben übernehmen wollen. Aber zurzeit findet eine Stagnation bei der Umsetzung statt“, so Dyckhoff. Fahrzeuge seien zum Beispiel nur bedingt einsatzbereit und es fehle an entsprechenden Lehrgängen.

„Zu 16 Brandeinsätzen, 34 Hilfeleistungen drei Brandsicherheitswachen und vier Brandmeldeanlagenalarmen mussten die 58 Mitglieder der Einsatzabteilung im letzten Jahr ausrücken“, berichtete Ortsbrandmeister Reinhard Lübbers. Besonders tragisch sei der Einsatz bei einem tödlichen Unfall einer Bawinkelerin gewesen. 30 Lehrgänge zur Fort- und Weiterbildung besuchte man. An der Grundschule wurden die Kinder in der Brandschutzerziehung unterwiesen. Die Blindensammlung brachte einen Betrag von 1509 Euro.

Jugendfeuerwehr verfügt über 17 Mitglieder

„Die 17 Kinder der Jugendfeuerwehr leisteten, zusammen mit ihren Betreuern, 1049 Stunden feuerwehrtechnische- und allgemeine Jugendarbeit“, so Jugendfeuerwehrwart Stefan Deeters. Verschiedene Aktionen in der Gemeinde, aber auch auf Kreisebene, wurden durchgeführt. 14 Jugendliche bestanden die Jugendflamme II. Auf der Warteliste stehen 17 Jugendliche aus der Gemeinde.

Gemeindebrandmeister Michael Moss gab einen Überblick über die Arbeit der sechs Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Lengerich. Danach sprach er etliche Beförderungen aus unter anderem für die zwölf Mitglieder der CBRN-Gruppe zum Feuerwehrmann/frau. Stefan Timmer erhielt das Abzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

Samtgemeinde sichert Unterstützung zu

„Das war für die Bawinkeler Wehr kein normales Einsatzjahr“, dankte Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn. Er zollte den Feuerwehrleuten Respekt und Anerkennung. „Auch ich bin mit der jetzigen Situation der CBRN-Einheit nicht zufrieden, wir sind aber zu jeder Unterstützung bereit“, fuhr er fort. Für den Neubau des neuen Feuerwehrhauses neben dem Objekt des DRK soll eventuell noch in diesem Jahr Baustart sein. „Die Samtgemeinde steht in den Startlöchern“, ergänzte Lühn. Bürgermeister Adolf Böcker schloss sich dem Dank an.