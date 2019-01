Handrup. Mit einem bunten Programm präsentierte sich das Gymnasium Leoninum am vergangenen Sonntag zahlreichen Besuchern bei einem „Tag der offenen Tür“.

Vor der offiziellen Begrüßung durch Schulleiter Franz-Josef Hanneken zeigten einer Mitteilung der Schule zufolge zunächst Nachwuchs-Künstler aus den Neigungsfächern des 5. und 6. Jahrgangs ihr Können. Dann stellten die Schüler einer 5. Klasse den Ablauf des Tages vor und „eine der besten Klassen, die die Schule je gehabt hat“, nämlich sich selber.

Hanneken gab anschließend Informationen zum Handruper Schulleben und auch der Rektor des Herz-Jesu-Klosters, Pater August Hülsmann, begrüßte die Anwesenden in der neu gestalteten und voll besetzten Aula. Schulführungen, Präsentationen der Fachgruppen in verschiedenen Klassenräumen und eine Schul-Rallye für jüngere Kinder schlossen sich an. Derweil bot der Elternrat im Refektorium Kaffee, Kuchen und Gespräche an.



Die Anmeldetermine am Gymnasium Leoninum sind: Mittwoch, 6. Februar, und Donnerstag, 7. Februar, jeweils 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, und Freitag, 8. Februar, 10 bis 12 Uhr.