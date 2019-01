Nächtlicher Polizeieinsatz in Lengerich CC-Editor öffnen

Zu einem Polizeieinsatz kam es Freitagnacht an der Tecklenburger Straße in Lengerich. Foto: NWM-TV

Lengerich. In Lengerich kam es am Freitagabend gegen 21.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Daran sollen SEK-Kräfte beteiligt gewesen sein. Ob es einen Zusammenhang zur Geiselnahme am 7. Januar gibt, wollte die Polizei nicht sagen.