Osnabrück/Bawinkel. Der Staatsanwalt selbst gab in seinem Plädoyer zum Abschluss des "Platzhirsch-Prozesses" die Richtung vor: Er beantragte Freispruch für die beiden Männer, die er selbst wegen neunfachen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung angeklagt hatte. Und so kam es auch: Die beiden Männer sind frei.

"Freispruch ist Freispruch. Es gibt keinen Freispruch erster oder zweiter Klasse", ließ der Vorsitzende der Sechsten Großen Strafkammer des Landgerichts Osnabrück das halbe Dutzend Zuhörer zum Auftakt seiner Urteilsbegründung wissen. In der Gesamtwertung aller Aspekte sei das Gericht nicht davon überzeugt, dass die Angeklagten die Tat begangen haben. Ihnen war vorgeworfen worden, am 22. Dezember 2016 die Gaststätte "Platzhirsch" angezündet zu haben und dabei den Tod von neun Flüchtlingen, die in dem Gebäude wohnten, billigend in kauf genommen zu haben. Die Männer konnten sich unversehrt retten.

Dass ein Freispruch durchaus im Rahmen des Möglichen lag, hatte sich im Laufe der Hauptverhandlung mehr und mehr abgezeichnet. Eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung des Gerichtes gespielt haben dürfte die Aussage eines vom Gericht beauftragten Brandsachverständigen, der das Gutachten eines von der Polizei kurz nach dem Brand eingeschalteten Sachverständigen hinterfragt hatte. Und dieses im Zusammenspiel mit Zeugenaussagen und eigenen Nachforschungen als in wesentlichen Punkten nicht schlüssig erachtet hatte.

Technischer Defekt möglich

Die Staatsanwaltschaft hatte sich in Sachen der Brandursache ganz auf das erste Gutachten gestützt. Der Sachverständige hatte kurz nach dem Ausbruch des Feuers darauf geschlossen, dass zwei 11-Kilogramm-Gasflaschen geöffnet worden waren und das ausströmende Gas mittels einer Kerze entzündet worden war. Daraufhin sei es zu einer Explosion und zu dem Brand gekommen. Einen technischen Defekt hatte er ausgeschlossen.

Dieser These mochte der zweite Sachverständige nicht folgen. Die Gasflaschen-Version sei wenig wahrscheinlich, hatte er gesagt. Wenn eine volle Gasflasche explodiert wäre, hätte es einen deutlich massiveren Schaden gegeben. Außerdem seien von Zeugen beschriebene Explosionsgeräusche erst nach Ausbruch des Feuers gehört worden.

Nicht ausschließen wollte der zweite Gutachter die Möglichkeit eines technischen Defektes an einem Wäschetrockner. Im Gegensatz zum ersten Gutachter. Im Bereich des Möglichen ist nach Auffassung des Experten auch die Möglichkeit, dass sich in einem am Brandort stehenden Mülleimer ein Schwelbrand entwickelt hat - beispielsweise durch eine unachtsam entsorgte Zigarette oder auch durch Vorsatz. Denn sowohl der Raum als auch das Gebäude selbst waren nach den Erkenntnissen eines Schließgutachters durch eine unverschlossene Hintertür jederzeit für jedermann zugänglich.



Reine Theorie

All dieses war jedoch reine Theorie. Auf harte Fakten konnte der Experte nicht zurückgreifen. Denn wesentliche Beweisstücke wie der Wäschetrockner und die Gasflaschen waren weder vom ersten Sachverständigen noch von der Polizei archiviert worden. Warum das so war und wo die Gegenstände geblieben sind, konnte nicht geklärt werden.

Fragen offen blieben auch bei der Suche nach einem Motiv. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich Habgier angeführt. So hätten die in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Angeklagten das Haus angesteckt, um Geld von ihrer Versicherung zu erhalten. Auch dieser Punkt habe laut Richter nicht in der Art geklärt werden können, dass das Gericht von dem Motiv überzeugt sei.

"Grob fahrlässig"

Offene Fragen und Widersprüche hatte es zunächst auch hinsichtlich eines möglichen Alibis der beiden Angeklagten gegeben. Die beiden Gastronomen hatten bei ersten Vernehmungen durch die Polizei Angaben gemacht, die sich im Laufe der Ermittlungen als nicht schlüssig entpuppt hatten. In der Hauptverhandlung hatten die beiden Männer deutlich abweichende Angaben zu ihrem Alibi gemacht. Als Grund für ihre ersten Aussagen hatten sie angeführt, dass sie schlicht Angst gehabt hätten, mit einer Tat in Verbindung gebracht zu werden, mit der sie nichts zu tun hatten. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten sich in Sachen Alibi unter anderem auf die Auswertung von Mobilfunkdaten gestützt. Diese entpuppte sich durch die Aussage eines Telekommunikationsexperten allerdings als zu vage. Das Aussageverhalten der Angeklagten in diesem Punkt bezeichnete das Gericht als grob fahrlässig.