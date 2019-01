Bawinkel. Heinz Lake ist neuer Ehrenvorsitzender und Heinz-Josef Lambers neuer Ehrenkommandeur des Schützenvereins Bawinkel-Plankorth. Beide haben sich mehr als 25 Jahren in diesen Ämtern engagiert. Stefan Deeters ist neuer Vorsitzender des 750 Mitglieder zählenden Vereins, neuer Kommandeur ist Daniel Schmit.

Zu seiner letzten ordentlichen Generalversammlung als aktiver Vorsitzender des Schützenvereins Bawinkel – Plankorth konnte Heinz Lake mehr als 100 Schützenbrüder im Saal Müter begrüßen. Neben den Berichten des Schriftführers und Kassenwartes stand die Wahl sowohl des Vorsitzenden als auch des Kommandeurs auf der Tagesordnung. Nach jeweils über 25 Jahren standen Heinz Lake und Heinz-Josef Lambers als Kommandeur nicht wieder zur Verfügung.

Heinz Lake berichtete über seine langjährige Vorstandsarbeit und schlug Stefan Deeters als seinen Nachfolger vor, der auch einstimmig gewählt wurde. Zudem gab der Festoffizier Martin Feldker einen Überblick über die Vorstandsarbeit von Heinz-Josef Lambers und schlug Daniel Schmit als dessen Nachfolger vor, auch er wurde ohne Gegenstimme gewählt.

Im Anschluss wurde Heinz Lake zum Ehrenvorsitzenden sowie Heinz-Josef Lambers zum Ehrenkommandeur von der Versammlung gewählt. Weiterhin wurde Franz Griep als Fähnrich aus seinem Amt verabschiedet und zum Ehrenfähnrich des Vereins ernannt.

Winterfest am 26. Januar

Im weiteren Verlauf der Generalversammlung gab Laurenz Teipen als Vorsitzender der Schießgruppe einen Rückblick über das letzte Jahr. Zudem wurden die Plaketten vom Schützenschnurschießen verteilt, welches jeden zweiten Sonntag im Monat stattfindet.

Auf die nächste große Veranstaltung machte Stefan Deeters als neuer Vorsitzender in seinem Schlusswort aufmerksam: "Am 26. Januar 2019 findet das traditionelle Winterfest im beheizten Festzelt am Sportplatz statt. Alle Schützen und Bawinkeler Bürger sind dazu herzlich eingeladen."