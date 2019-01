Der Handruper Schüler Julian Korte (r.) begleitete eine Woche lang den Lingener CDU-Landtagsabgeordneten Christian Fühner - hier auch in den Landtag in Hannover. Foto: Büro Fühner

Handrup. Am 15. Oktober 2017 ist Christian Fühner aus Holthausen-Biene mit 58,03 Prozent der abgegebenen Stimmen in den Niedersächsischen Landtag gewählt worden. Bei seiner Arbeit in Hannover und im Wahlkreis ist er jetzt von dem 17-jährigen Schüler Julian Korte aus Handrup begleitet worden.