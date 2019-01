Bawinkel/Osnabrück. Die Anklage gegen zwei Männer, die sich vor dem Landgericht Osnabrück wegen versuchten Mordes durch Brandstiftung in der Gaststätte Platzhirsch in Bawinkel verantworten müssen, ist am Montag durch die Aussage eines Brandsachverständigen ins Wanken geraten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Gastronomen vor, in der Nacht zum 22. Dezember 2016 das Gebäude ihrer ehemaligen Gaststätte "Platzhirsch" in Bawinkel angezündet zu haben, um Geld von der Versicherung zu klassieren. Die beiden Männer sollen in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt haben In der ersten Etage des alten Hauses waren neun Flüchtlinge untergebracht, die sich alle rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen konnten.

Angeklagte weisen Schuld von sich

Die Anklage stützt sich auf die Ermittlungen der Polizei und eines von der Polizei beauftragten Sachverständigen. Nach deren Erkenntnissen sollen die beiden Gastronomen in einem als Lager und Wäscheraum genutzten Zimmer im Erdgeschoss des Hauses zwei dort abgestellte Gasflaschen vorsätzlich manipuliert und dadurch das Feuer ausgelöst haben. Kurz nach dem Brand waren die Ermittler zunächst davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner das Feuer ausgelöst haben könnte. Bei Angeklagten habe von vornherein jede Schuld an dem Ereignis von sich gewiesen.

Zwei Gutachter gehen einer Frage nach

Nachdem erste leise Zweifel an dem ersten Gutachten aufgekommen war, hatte das Gericht noch vor dem eigentlichen Prozessbeginn einen weiteren öffentlich bestellten Sachverständigen mit einem weiteren Brandexperten mit hinzugezogen. Dessen Gutachten stützt sich im Wesentlichen auf Aussagen der zahlreichen Zeugen - Hausbewohner und Feuerwehrleute, die in der fraglichen Nacht im Einsatz waren - und die Dokumente des Polizei-Sachverständigen.

Beweisstücke verschwunden

Eigene Ermittlungen vor Ort konnte der Brandexperte, seines Zeichens Diplom-Chemiker und seit mehr als einem Vierteljahrhundert selbst aktiver Feuerwehrmann, zu seinem Bedauern nicht anstellen. Zum einen war am Brandort mittlerweile aufgeräumt worden, zum anderen waren verschiedene Beweismittel schlicht nicht mehr auffindbar. Bis heute ist beispielsweise unklar, wo die beiden fraglichen Gasflaschen geblieben sind. Ebenso unklar ist der Verbleib elektronischer Bauteile des möglicherweise defekten Wäschetrockners und einigen Verlängerungskabeln. Von den Gasflaschen, dem Wäschetrockner und den Stromkabeln gibt es lediglich Fotos. Die Gegenstände selbst sind nicht nachvollziehbar verschwunden. Warum die Gegenstände nicht als Asservate gesichert worden waren, mochte der Sachverständige nicht bewerten. Das sei eine Entscheidung des anderen Gutachters gewesen.

Erkenntnisse nicht dokumentiert

Inhaltlich mochte der jetzige Sachverständige sich den Erkenntnissen der Polizei und der Feuerwehr anschließen, dass das Feuer in dem Waschraum ausgebrochen war. Schon nicht mehr folgen mochte er der Folgerung des ersten Gutachters, der einen technischen Defekt des Wäschetrockners ausgeschlossen hatte. Das sei nicht nachvollziehbar, da die Fakten, die zu der Schlussfolgerung geführt haben, nicht dokumentiert seien.

Details zur Sicherheitstechnik einer Gasflasche

Nicht folgen mochte auch der Aussage des ersten Gutachters, wonach die Ventile der Gasflaschen geöffnet gewesen seien. Das hatte der erste Gutachter aus Aussagen der Feuerwehr geschlossen. Die hatten ausgesagt, dass sich die Ventile hätten bewegen und dadurch schließen lassen. Die Beweglichkeit der Ventile sei kein sicheres Zeichen, so der Sachverständige, der diese Aussage mit detailreichen Ausführungen zur Sicherheitstechnik einer Gasflasche untermauerte. Um zu einem sicheren Ergebnis, ob die Ventile offen waren, kommen zu können, hätten diese aufgeschnitten und untersucht werden müssen. Das sei offensichtlich unterblieben.

Brach der Brand im Mülleimer aus?

Der Sachverständige hält es auch für möglich, dass der Brand in einem neben dem Wäschetrockner und den Gasflaschen stehenden Mülleimer ausgebrochen ist. So sei es durchaus möglich, dass es dort zu einem zunächst unbemerkten Schwelbrand gekommen sei. Mögliche Ursachen dafür könnte ein aktives Anzünden ebenso sein wie eine unachtsam entsorgte Zigarette. Eine Explosion als Ursache des Brandes wollte der Sachverständige ausschließen. Der Knall, den einige Zeugen gehört hatten, sei wohl das Geräusch einer leichten Explosion als Folge des Brandes gewesen, so der Sachverständige. Wäre eine volle Gasflasche explodiert, hätte der Schaden deutlich größer sein müssen. Das Gutachten seines Kollegen bewerten wollte der Sachverständige nicht. Er sei kein Gutachter eines Gutachtens, sagte er auf eine entsprechende Frage der Verteidigung. Der Prozess wird am 16. Januar mit den Plädoyers fortgesetzt.