Gersten. Unter dem Motto "Helfen ist das Schönste, was es gibt", fand die Mitgliederversammlung des Werder Bremen- Fanclubs „Werderfreunde Emsland Süd“ statt. Spontan ließen sich acht Fans typisieren. Außerdem wurde Sven de Groot aus Gersten zum Mitglied des Jahres 2018 auserkoren.

Eingeladen war unter anderem Anna Fennen, Vorsitzende des Vereins Leukin, der zur Hilfe leukämiekranker Kinder aufruft. Leukin sammelt mit verschiedenen Aktionen Spendengelder, um damit im Auftrag der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) Typisierungen durchzuführen. Fennen freute sich, dass sich an diesen Abend sofort acht Fans typisieren lassen haben. „Für uns ist das ein guter Jahresbeginn. Wir würden uns über weitere Kontakte sehr freuen“, so Anna Fennen.

Bundesligist zu Gast

Präsident Ingo Lüttecke aus Langen blickte in seinem Jahresbericht auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Dank des Gewinns beim Wettbewerb „Wie Werder seid ihr?“ konnte die komplette Mannschaft des Bundesligisten Werder Bremen nach Gersten geholt werden. Am 13. Mai 2018 hatte eine Samtgemeindeauswahl aus Lengerich die Profis herausgefordert. Leider musste das Spiel nach 24 Minuten beim Stand von 4:0 für Werder Bremen aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden.

Vorstand bestätigt

Auch die Wahl zum Mitglied des Jahres 2018 stand auf der Tagesordnung. Hier gewann Sven de Groot aus Gersten die Wahl aufgrund seiner Unterstützung beim Gastspiel der Fußballprofis in Gersten. Die Vorstandsmitglieder Ingo Lüttecke (Präsident), Katrin Krieger aus Bawinkel (Kassenwart), Daniel Kock aus Emsbüren (Organisationsteam) wurden ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt. Neu in das Organisationsteam wurde Carsten Bruns aus Thuine gewählt.

Termine im ersten Halbjahr

Präsentiert wurden auch die Termine im ersten Halbjahr 2019. So reist der Fanclub zu den Heimspielen des Vereins Werder Bremen gegen VfB Stuttgart (22. Februar) und RB Leipzig (18. Mai). Auch die Auswärtsspiele bei Bayer 04 Leverkusen (17. März) und Fortuna Düsseldorf (27. April) werden per Fanbus besucht. Weitere Infos über den Fanclub gibt es auf www.werderfreunde.de.