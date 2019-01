Lengerich. Marc-André Burgdorf, Dezernent am Landkreis Emsland für öffentliche Sicherheit und Ordnung, betonte in seiner Festrede die „hervorragende Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und der Gemeinde.“

Sein Dank galt dem Bürgermeister Gerhard Wübbe sowie Rat und Verwaltung, zudem Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn. „Das Zusammenspiel Samtgemeinde – Gemeinde – Kreis klappt hervorragend. Ihr seid hier im besten emsländischen Sinne Anpacker.“

Schuldenabbau

Warum das Emsland momentan so gut dastehe, erläuterte Burgdorf im historischen Kontext und ging auf die wirtschaftliche Entwicklung und jetzige Situation mit der „niedrigsten Arbeitslosenquote aller kreisfreien Städte und Landkreise in ganz Niedersachsen“ ein. Der Kreis baue Schulden ab, senke die Kreisumlage, und die Steuerkraft der emsländischen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sei auf Rekordhöhe. Die „emsländische Mentalität mit praxisorientierten Lösungen, Offenheit für Infrastruktur und wirtschaftsfreundliche Politik“ seien Eckpfeiler dieser positiven Entwicklung. „Wir sind eine der innovativsten und zukunftsträchtigen Regionen Deutschlands“, er forderte „wirklichen Bürokratieabbau“ und lobte mit Blick auf die Anwesenden: „Denn alle, die heute da sind, sind wichtig. Alle sind Teil der Gemeinde. Alle tragen zum Gelingen von Lengerich bei.“ Der Landkreis und seine Städte und Gemeinden seien weiter aktiv dabei, zielgerichtet und unkonventionell in die Zukunft zu gehen, betonte er, verbunden mit allen guten Wünschen für 2019.





Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn blickte zurück auf 2018. Auch auf „die unendliche Geschichte der Schwimmhalle.“ Bald sei das „LENNIE-Bad“ für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet. Neue Stellenbesetzungen gäbe es in den Schulen. Jedoch zeige sich hinsichtlich der Schülerzahlenentwicklung noch keine positive Tendenz. Die Kindergärten seien jedoch völlig ausgelastet, sodass „wir mit der Bautätigkeit noch nicht am Ende sind.“ Die Digitalisierung in den Schulen und der Samtgemeindeverwaltung würden umgesetzt. 19 Kommunen und der Landkreis Emsland wollen das Projekt „open Rathaus“ verwirklichen. Eine weitere Schwerpunktaufgabe sei das Feuerschutzwesen. Lühn bedankte sich „bei allen Kameradinnen und Kameraden, die ehrenamtlich immer zur Stelle sind.“

Entspannte Flüchtlingssituation

Die Flüchtlingssituation habe sich „deutlich entspannt“ und er dankte allen, die sich weiterhin um Flüchtlinge kümmern würden. Wichtige Ziele des Breitbandausbaus seien erreicht worden, die jedoch weiter vorangetrieben würden. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote und einer „hervorragenden Steuerkraft“ ließen für weitere Projekte hoffen. Lühn bedankte sich für das „stark ausgeprägte ehrenamtliche Engagement sowie für die Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Mitgliedsgemeinden und ihren Mitarbeitern.