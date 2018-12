Lengerich. Wenn Kinder in Peru gerne tanzen, will Johannes Wübbe kein Spielverderber sein. Also wiegte sich der Weihbischof am Freitag in der Turnhalle der Oberschule im emsländischen Lengerich im Rhythmus der Musik mit. Das passte zum fröhlichen Auftakt der Sternsingeraktion 2019 im Bistum Osnabrück.

So viele junge Königinnen und Könige hatte der kleine Ort in seiner Geschichte noch nicht gesehen: Über 500 Jungen und Mädchen in festlichen Gewändern und mit gekrönten Häuptern waren gekommen, um den Segen des Weihbischofes zu bekommen. Einen Segen, den sie Anfang Januar mit Kreidestrichen an die Häuser im Bistum malen, im Landkreis Osnabrück wie im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Insgesamt rund 10.000 Sternsinger werden Anfang Januar im Bistum Osnabrück unterwegs sein.



„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ heißt das Leitwort der Aktion Dreikönigssingen 2019. Das Land in Südamerika stand deshalb am Freitag in Lengerich im Mittelpunkt. Verena Albers aus Osnabrück, die im Rahmen eines Freiwilligendienstes ein Jahr in Peru verbracht hat, berichtete den Kindern von ihren Erfahrungen in einer Schule mit behinderten Kindern. Weihbischof Wübbe bezeichnete die Sternsinger aus dem Bistum Osnabrück als „fir glaubhaftesten Friedensstifter. Ihr kommt mit einem Lächeln."









Vor dem Wortgottesdienst hatten die Mitglieder des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) als verantwortlichen Organisator mit Diözesanpräses Daniel Brinker und dem Pädagogischen Leiter Christian Scholüke an der Spitze die Sternsinger auf ihre Aufgabe eingestimmt. Dazu gehörte nicht nur das Tanzen, sondern ein weiterer Workshop, in dem es viel Informatives über Peru zu erfahren gab. Dass so viel „Input“ auch hungrig und durstig macht, war kein Problem. Über 70 Helfer aus der Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel sorgten dafür, dass niemand die Rückfahrt mit knurrendem Magen antreten musste.

Zuvor aber genossen die über 500 Sternsinger im abschließenden Wortgottesdienst am frühen Abend in der Kirche St. Benedikt das eindrucksvolle Gemeinschaftsgefühl, sich in einer großen Aktion für hilfsbedürftige Gleichaltrige einzusetzen. Dort gab der Weihbischof den vier Buchstaben aus dem Wort Peru eine andere Bedeutung. „Plan“, „Energie“, Respekt“ und „Unruhe“ deutete er in Richtung der vielen kleinen Königinnen und Könige im großen Kirchenschiff: Sie haben nach seinen Worten einen Plan, den sie mit viel Energie verfolgen. Dafür gebührt ihnen Respekt. Und die Unruhe steht für ihren Einsatz für andere auch über die Sternsingeraktion hinaus.

Anzeige Anzeige

Justus Meißner aus dem Lingener Ortsteil Clusorth-Bramhar ist dafür ein Beispiel. Er ist bereits 15 Jahre und seit über fünf Jahren dabei. „Weil‘s für arme Kinder ist“, sagte er kurz und bündig.