Wettrup. Am 28. Dezember findet das bistumsweite Sternsingertreffen an der Oberschule Lengerich statt. Darauf bereiten sich viele Sternsinger vor – so wie jene aus dem kleinen Wettrup. Dort schlüft fast jedes Kind in die Rolle von Caspar, Melchior oder Balthasar.

Wettrup zählt mit knapp 600 Einwohnern zu den kleineren Dörfern im Emsland. Kleine Gemeinschaften rücken aber umso enger zusammen, sagt man. In Wettrup stimmt dies bezüglich der Sternsinger: Dort ist es die Angelegenheit des ganzen Dorfes, dass alle Haushalte den mit Kreide aufgeschriebenen Segen „20*C+M+B+19“ erhalten. „Etwa 95 Prozent der Wettruper Kinder gehen am Dreikönigstag als Sternsinger durch die Gemeinde“, bekräftigt Karin Klaus. Sie ist seit 2004 im Vorbereitungsteam der Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius und St. Gerhard Majella. Gemeinsam mit Mechthild Waller, Carmen Brans, Hiltrud Niemann, Mechthild Penningbernd und Maria Passe kümmert sie sich darum, dass ausreichend und vor allem passende Kostüme für die Kinder zur Verfügung stehen, dass Fahrdienste für die Gruppen, die weiter außerhalb herumgehen, bereitstehen, dass am Ende der Sammelaktion ein schmackhaftes Essen zur Belohnung gekocht wird und dazu um viele Details und Kleinigkeiten, ohne die der Tag nicht rund laufen würde.

„Im Oktober geht es los mit dem ersten Treffen für die Sternsinger. Dann kommt das Material aus Aachen, vom Kindermissionswerk „die Sternsinger“: ein Film, den Willi Weitzel, der Moderator von „Willi wills wissen“, in dem jeweiligen Land, für das die Spenden bestimmt sind, gedreht hat; eine CD mit Liedern, aus denen wir auswählen können etc.“, erläutert Passe. Diesen sogenannten „Kinotag“ lassen die Frauen gern die Firmlinge gestalten. „Die Firmlinge müssen ohnehin ein soziales Projekt durchführen, und wir fragen sie, ob sie ihr Projekt den Sternsingern widmen. Damit bleiben sie dann auch länger am Ball“, meint Klaus. Zur Ausgestaltung des Tages gehören auch Spiele und ein Quiz zum jeweiligen Partnerland. 2019 ist es Peru.

Zehnjähriges Sternsingerjubiläum

Das Außergewöhnliche in Wettrup ist, dass nicht nur die Grundschulkinder als Sternsinger gehen, sondern weit darüber hinaus sogar junge Erwachsene. „Im letzten Jahr haben wir eine Gruppe von 21-Jährigen im Gottesdienst für ihr zehnjähriges Sternsingerjubiläum geehrt“, erzählt das Vorbereitungsteam stolz. Doch anders würde es in Wettrup wohl auch nicht funktionieren, denn die Gemeinde hat wenige Einwohner, die Haushalte liegen jedoch weit auseinander. Umso glücklicher ist man in Wettrup darüber, dass das Sternsingerteam trotzdem aus acht Einzelgruppen mit jeweils vier Akteuren besteht.

Wie klein die Gemeinde ist, zeigt sich an der kleinen Mina Brans: Das Mädchen wird als einzige Wettruperin im nächsten Jahr zur Erstkommunion gehen. Eigentlich gehen in Wettrup erst die Viertklässler mit als Sternsinger, aber damit Mina im übernächsten Jahr nicht alleine neu ist, darf sie bereits jetzt als Sternsingerin dabei sein.

Praktische Übungen

Beim zweiten Treffen in der „Alten Schule“ werden die Kinder dann eingekleidet. „Für diese Kleider gibt es sogar Schnittmuster“, erzählt Carmen Brans. „Die Firmlinge bringen den neuen Sternsingern das Lied bei. Bei uns ist es seit etwa 30 Jahren immer „Seht ihr unseren Stern dort stehen“, das ist unser Lieblingslied“, verrät Klaus. Die Kinder verteilen die Aufgaben unter sich: Wer ist Sternträger, wer nimmt die Kreide, wer die Sammelbüchse, wer gibt den Informationszettel an die Hausherren? Der Aussendungsgottesdienst findet immer gemeinsam mit den Handruper Sternsingern statt, jeweils im Wechsel in der Handruper und der Wettruper Kirche. Der eigentliche Vorgang, also das, was an der Haustür geschieht, wird an der Eingangstür der „Alten Schule“ praktisch eingeübt. Auf in einer elterlichen Schreinerei gefertigte dreidimensionale Holzsterne sind die Wettruper besonders stolz.





Gemeinsames Abschlussessen

Am Dreikönigstag selber besucht jede Sternsingergruppe etwa 20 bis 30 Haushalte. „Wir versuchen sogar, auf zeitliche Wünsche der Hausbewohner einzugehen – zumindest sofern das logistisch möglich ist“, betont Klaus. Nach der Aktion dürfen sich alle Beteiligten auf ein Essen in der „Alten Schule“ freuen, das Waller nach Wunsch der Kinder kocht. Dann werfen sie ihre gesammelten Süßigkeiten in die Mitte, suchen sich das aus, was sie gern selber behalten möchten, und der Rest wird der Tafel Lingen gespendet. In einem Fotoalbum hält das Vorbereitungsteam all die schönen Erinnerungen an die Wettruper Sternsinger fest.











Sternsingerzahlen in Lingen rückläufig

So in Ordnung wie in Wettrup ist die Sternsinger-Welt aber nicht überall. „Für die Sternsingeraktion in St. Marien Biene und Maria Königin werden noch dringend Kinder und Jugendliche gebraucht“, heißt es im Pfarrbrief dieser Lingener Pfarreiengemeinschaft. „Die Zahlen der Sternsinger sind rückläufig. Vor allem Grundschulkinder lassen sich für die Aktion begeistern, aber bereits ab der fünften Klasse schrumpfen die Teilnehmerzahlen. Außerdem muss viel Energie in erneute Aufrufe, Erinnerungen und die Bitte um Teilnahme investiert werden. Ich sehe die Veranstaltung als solche nicht als grundsätzlich gefährdet an, aber auch hier erkennt man den Trend, dass kirchliche Veranstaltungen, die mal als Selbstverständlichkeit galten, heute bei einer Vielzahl von alternativen Angeboten nicht mehr so ziehen wie in der Vergangenheit. Dabei geht es sicherlich nicht nur um die Motivation der Kinder, sondern auch, ob die Eltern die Aktion unterstützen, indem sie ihre Kinder ermuntern teilzunehmen“, beschreibt Gemeindeassistent Sebastian Wigger seine Erfahrungen.

Auf dem Land läuft's

Holger Berentzen, Dekanatsreferent, sieht die Situation nicht gar so heikel. Laut Rückmeldungen aus den Pfarreiengemeinschaften sehe es in Emsbüren insgesamt gut aus, Freren habe offenbar sogar mehr Beteiligung als sonst, und in Salzbergen seien die Zahlen gemischt: In Holsten läuft es mit 80 Sternsingern sehr gut, in Salzbergen selber bestehe noch Bedarf (bisher 50 Sternsinger). „Es sieht insgesamt gut aus und eine gute Beteiligung scheint insgesamt gegeben“, fasst Berentzen zusammen.

Workshop von Wettruper Mädchen

Offenbar hängt auch mit der allgemeinen Motivation zusammen, ob die Sternsinger an der gemeinsamen Veranstaltung in Lengerich teilnehmen. „Da sich immer weniger Kinder dafür begeistern konnten, sind wir mittlerweile als Maria Königin und St. Marien nicht mehr dort vertreten“, bedauert Wigger. Aus Wettrup hingegen nehmen 13 Kinder teil. Zwei Mädchen werden sogar einen Workshop anleiten. „Ich war bereits in Spelle bei einem solchen Treffen dabei und war beeindruckt, wie viele Sternsinger da auf einem Haufen waren“, erzählt Passe.