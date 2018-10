Langen. Paula vom Bruch ist ein echtes "Langener Original". Ob Kleidung, Stoffe, Figuren, Haushaltsgegenstände und noch einiges mehr: Wer das Haus der Rentnerin betritt, kann ins Staunen geraten. Für sie ist es nicht nur eine Sammelleidenschaft.

Freudig öffnet Paula vom Bruch die Haustür. Die Begrüßung ist herzlich – so wie ihre Persönlichkeit. Wer die Langenerin kennt, der weiß: Hier verbringt man nicht nur eine Stunde auf einen kleinen Plausch. Sie ist einer der Menschen, die stets über alles informiert sind, die gefühlt jeden kennen – und das nicht nur oberflächlich. Wer wo wohnt, welche Familiengeschichte dahinter steht: Paulas Kopfarchiv hat einen großen Speicher.

Ebenso groß ist ihre Leidenschaft für Antiquitäten und Kuriositäten aller Art. Ihre Sammlung an unterschiedlichsten Gegenständen lässt sich mittlerweile kaum zählen. Ihr Haus ist zum großen Teil zu einem Museum geworden. Darunter sind Dinge wie eine alte Kaffeemühle. Gemahlen wurden jedoch keine Kaffeebohnen. "Die waren damals zu teuer", meint Paula. "Wir haben Eichelkaffee getrunken."





Wenn die 75-Jährige nicht unterwegs ist, beispielsweise auf Trödel- und Antiquitätenmärkten stöbert, widmet sie sich ihrer Leidenschaft rund um das Nähen. Zu gerne sitzt sie in ihrer Küche, wickelt verknäueltes Garn wieder ordentlich auf eine Spule und lässt sich dabei jegliche Zeit der Welt – und das bei vollkommener Ruhe oder lediglich bei einem Schnack mit Freunden oder ihrem Mann Willy. Schon als Kind war sie fasziniert von den Nähkünsten ihrer Mutter und eignete sich vieles an.

„Knööpe-Paula“

Begonnen hat aber alles mit einer kleinen Blechdose, auf der ein Mädchen mit einem Marienkäfer auf der Hand zu sehen ist – Paulas Lieblingstiere. „Dann habe ich angefangen Knöpfe zu sammeln, alle möglichen“, erzählt sie. Deshalb nenne man das quirlige Frohgemüt auch „Knööpe-Paula“. Rund 150.000 Knöpfe befinden sich mittlerweile in ihrem Besitz. „Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass man alles aufsparen und nichts wegschmeißen sollte.“ Ein Prinzip, das sie bis heute einhält. Bei Paula heißt es nicht selten: „Aus alt mach Neu.“ Kinderschuhe werden wieder zurecht geschustert, Haushaltswaren erhalten einen neuen Glanz, Kleider werden gestopft.





„Ich bin mir für keine Arbeit zu schade“, sagt Paula mit Überzeugung. Und das kann sie auch. „Es waren damals ganz andere Zeiten“, schwelgt sie in Erinnerungen. Täglich stand harte und körperliche Arbeit auf dem Plan – im Stall, auf dem Feld, im Haushalt und vor allem beim Spinnen von Wolle. Dafür musste sie weite Wege zurücklegen, kennt deshalb die Gemeinde und den Umkreis wie ihre Westentasche. „Selbst im kältesten Winter hatte ich Holzschuhe getragen“, sagt sie. Auch diese sind zu einigen Paaren in Paulas „Wohnmuseum“ zu sehen. „Noch heute würde ich darum wetten, dass ich ohne Probleme von Langen nach Lingen in Holzschuhen laufen könnte“, sagt sie scherzend. Schlimm sei es aber in den kalten Wintern gewesen. „Dann stieg einem der Frost in die Füße.“ Doch auch dagegen wusste Paula Abhilfe. „Wenn die Nachbarn ein Schwein geschlachtet haben, nahm man sich die Gallenblase des Schweins und rieb sich mit deren Inhalt die Füße ein. Abends kamen dann warme Socken über die Füße. So blieben die Füße gesund.“





Es sind Geschichten, die lebendig werden, wenn Paula beginnt zu erzählen. Vor rund 18 Jahren begann sie im Obergeschoss ihres Wohnhauses ein Museum einzurichten. Doch schon ihr Flur ist gespickt von etlichen historischen Bildern, Karten und kleinen dekorativen Gegenständen. Hinter sehr vielen von ihnen stecken persönliche Geschichten – und die 75-Jährige kennt sie noch alle.





Mehr und mehr kam dazu. Für manch einen mag es einer Reizüberflutung gleichen, doch es ist ein geordnetes Chaos. Paula weiß ganz genau in welcher Schublade sich was befindet. Es sind Töpfe, Krüge, Trachten, Spielfiguren und unglaublich viele andere Dinge, die fein säuberlich ihren Platz gefunden haben. Insbesondere in der Ecke die mit Wolle, Nähzeug und Knöpfen versehen ist, geht Paulas Herz sichtlich auf, wollte sie doch damals Schneiderin werden.

Dönkes für die Gäste

Alles ist akkurat. Das hat sie von ihrer Mutter. Diese pflegte immer zu sagen: „Stiehl dem lieben Gott nicht die Zeit“. Dieser Satz wurde zu Paulas Leitspruch. In ihrem Leben gibt es kaum einen Moment, den sie nicht mit einer Beschäftigung füllt, sei sie noch so klein. Gern teilt die Langenerin ihre Geschichten und Erfahrungen mit Menschen und öffnet deshalb auch zahlreichen Besuchergruppen gerne die Türe zu ihrem Reich, das an „gute alte Zeiten“ erinnert. Gespickt mit plattdeutschen Dönkes – nur eine weitere, aber für Paula sehr bedeutende Leidenschaft – hat sie ihren Gästen schon so manchen lustigen Nachmittag beschert. Paula vom Bruch ist eben ein echtes Original.