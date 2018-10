Bawinkel Osnabrück. Vor dem Landgericht Osnabrück müssen sich ab kommenden Mittwoch zwei Männer wegen versuchten Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, am 22. Dezember 2016 die ehemalige Gaststätte "Platzhirsch" in Bawinkel angezündet und dabei den Tod von Bewohnern des Hauses in Kauf genommen zu haben.

Nach Angaben des Landgerichts sollen die heute 29- und 31 Jahre alten Männer aufgrund finanzieller Schwierigkeiten beschlossen haben, die ehemalige Gaststätte anzuzünden, um Geld von ihrer Versicherung zu erhalten. So sollen sie in der Tatnacht in einem Vorratsraum hinter der Theke zwei Propangasflaschen deponiert und diese zur Detonation gebracht haben. Neun im Obergeschoss wohnende Flüchtlinge im Alter zwischen 22 und 26 Jahren hatten das Gebäude unverletzt verlassen können.



Zunächst keine Hinweise auf Fremdverschulden

Zunächst waren die Ermittler von einem Defekt in der Elektrik des Gebäudes als Brandursache ausgegangen. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen fremdenfeindlichen Hintergrund lagen nach Angaben der Polizei kurz nach dem Geschehen nicht vor. Das Feuer in dem Gebäude an der B213 hatte seinerzeit einen Großalarm für die Feuerwehren der Samtgemeinde Lengerich ausgelöst. Mehrere Feuerwehrtrupps waren unter Atemschutz in das Gebäude vorgedrungen und konnte den Schwelbrand im Erdgeschoss des großen, unübersichtlichen Gebäudes, in dem viel Holz verbaut war, löschen. Die Flüchtlinge waren durch Rauchmelder geweckt worden und hatten die Feuerwehr alarmiert.

Gemeinde drängte auf Beseitigung der Ruine

Im Frühjahr dieses Jahres stand die Brandruine immer noch. Das stieß bei Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn und Bürgermeister Adolf Böcker auf Unverständnis. Beide sprachen seinerzeit von einem Schandfleck. Die Samtgemeinde Lengerich und die Gemeinde Bawinkel drängten darauf, dass die Ruine l endlich beseitigt und das dazugehörige Grundstück aufgewertet werde. Das rund 12.000 Quadratmeter messende Grundstück an der Haselünner Straße umfasst die ehemalige Gaststätte (4000 Quadratmeter) und den früheren Baumbestand (8000 Quadratmeter).

"Gründe der Sicherheit"

Ende 2017 hatten die jetzt angeklagten Eigentümer veranlasst, dass der Baumbestand an der Gaststätte, der sich zum großen Teil aus Tannen zusammensetzte, beseitigt wurde. In einem Gespräch mit der Redaktion verwiesen sie damals darauf, dass die Bäume aus Gründen der Sicherheit gefällt worden seien.