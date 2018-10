Für rund 300.000 Euro ist die Friedhofskapelle in Bawinkel saniert und ein Anbau errichtet worden. Am 19. Oktober 2018 wird sie offiziell eingeweiht, einen Tag der offenen Tür gibt es am 21. Oktober. Foto: Carsten van Bevern

Bawinkel. Hell, offen und modern präsentiert sich ab sofort die Friedhofskapelle in Bawinkel. Die in rund einem Jahr für gut 300.000 Euro sanierte und erweiterte Kapelle wird am 19. Oktober 2018 offiziell eingeweiht. Am Sonntag, 21. Oktober, ist die ganze Gemeinde zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.