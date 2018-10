Lengerich. Nach dem feierlichen Erntedank-Gottesdienst in der St.-Benedikt-Kirche in Lengerich ist jetzt der neu gestaltete Kirchenplatz im Rahmen des Pfarrfestes eingeweiht worden.

„Dank sei Gott!“ steht in Großbuchstaben auf dem Einladungsplakat zum Pfarrfest der katholischen Kirchengemeinde rund ums Pfarrheim. Und so war die St. Benedikt-Kirche komplett gefüllt, um gemeinsam die Eucharistie zu feiern. Vor allem zu danken für die Früchte der Ernte, ein gutes Gemeindeleben und 145 Jahre St. Benedikt. Mit Pfarrer Heiner Mühlhäuser feierte die Gemeinde Erntedank mit dem „Sonnengesang“ des Heiligen Franziskus, den Kinder mit Fürbitten vortrugen und der Projektchor musikalisch begleitete.

"Schöner Platz führt Menschen zusammen"



„Es ist ein Wochenende der Freude“, betonte Bürgermeister Gerhard Wübbe nach dem Gottesdienst im Altarraum und gratulierte zum neu gestalteten Kirchenvorplatz. Dieser schöne Platz führe Menschen zusammen und er erinnerte sich daran, „wie wir uns als Jugendliche hier trafen, um uns weiter zu verabreden.“ Dieser Ort lade Menschen ein, sich zu treffen, Kontakt aufzunehmen, miteinander zu sprechen. „Zudem ist unser Ortsbild durch die Neugestaltung noch schöner geworden“, betonte er unter herzlichem Beifall. Für die politische Gemeinde sei es selbstverständlich gewesen, diese Baumaßnahme, auch die barrierefreie Umgestaltung mit zu finanzieren. „Ich wünsche, dass dieser Platz oft und zahlreich genutzt wird, um für Menschen ein Ort zu sein, wo sie gerne sind und gut miteinander ins Gespräch kommen, was wir gleich ausprobieren können“, so der Bürgermeister.

"Sanierung war notwendig"

Zuvor hatte Kirchenvorstandsmitglied Gerd Lucks die Kirchengemeinde über die Planung um Umsetzung der Baumaßnahme informiert. Die Sanierung sei notwendig gewesen, um unter anderem Entwässerungsprobleme zu beseitigen. Nach intensiven Diskussionen zwischen verschiedenen Gremien sowie kirchlichen und politischen Institutionen bezüglich einer Neugestaltung und Finanzierungsmöglichkeiten, „konnten im Herbst 2017 alle Hürden genommen werden“, so Lucks. Stellvertretend dankte er namentlich allen, die diese Maßnahme durchgeführt und zur Finanzierung beigetragen hätten und dafür, dass viele „die erheblichen Behinderungen während der Bauphase in Kauf genommen haben. Doch so, wie sich unser Kirchumfeld heute darstellt, bin ich der Meinung, dass sich die Mühen gelohnt haben“, betonte Lucks.

„Großer Gott, wir loben dich“

Nach dem Gottesdienst weihte Pfarrer Heiner Mühlhäuser den neuen Kirchenvorplatz, während die Gemeindemitglieder mehrere Strophen des Liedes „Großer Gott, wir loben dich“, sangen. Der anschließende Frühschoppen, das gemeinsame Mittagessen, gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen rundeten das Pfarrfest rund ums Pfarrheim ab. Der Erlös geht zu je einem Drittel an die Gruppe für Kinder mit Handicap, in die mediale Ausrüstung des Pfarrheims sowie an die Partnerpfarrei in der tschechischen Stadt Milevsko.