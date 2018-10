Langen. Klara Gövert ist auf dem traditionellen Jahresrückblick im Rahmen der Langener Kirmes mit dem Bürgerpreis 2018 ausgezeichnet worden. Bis zu 40 Jahre lang hat sie sich in der Gemeinde in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich engagiert.

Zehn Jahre war sie Gemeindesekretärin, 20 Jahre Pfarrsekretärin, 26 Jahre Wortgottesdienstleiterin, 35 Jahre in der Bücherei engagiert und 40 Jahre arbeitete sie in der Gemeinde als Lektorin. "Das ist ein unglaubliches Engagement. Die meisten Langener kennen sie am besten auf dem Fahrrad, wenn sie wieder auf dem Weg zu einem ehrenamtlichen Einsatz ist", berichtete Langens Bürgermeister Franz Uhlenberg. Und auch ihr Mann Franz sei lange in der Kolpingsfamilie und im Schützenverein aktiv gewesen. "Die Göverts stehen für das Ehrenamt im Ort", freute sich Uhlenberg unter dem Beifall von gut 300 Langener Bürgern, die zum traditionellen Jahresrückblick ins Gemeindezentrum gekommen waren.

Erinnerung an Karl Böker

Zu beginn seines Jahresrückblicks erinnerte Uhlenberg noch einmal an seinen Vorgänger Karl Böker: Der langjährige Bürgermeister und spätere Ehrenbürgermeister war am 5. November 2017 im Alter von 91 Jahren verstorben.

Viel ehrenamtliches Engagement prägte nach Angaben des Bürgermeisters das vergangene Jahr: "Dies reicht von den Leuchten, die die Jäger zur Vermeidung von Wildunfällen montiert haben über den von den Vereinen organisierten Adventsmarkt, den Aufbau der neuen Schaukel auf dem Schulhof und dem dortigen Arbeitseinsatz der Eltern bis zum Bau einer Überdachung am Seiteneingang des Jugendheimes und der wieder überaus erfolgreichen Sammlung für die Blindenarbeit unserer Feuerwehrleute."

Viel ehrenamtliches Engagement

Für seine 30-jährige Tätigkeit als Tennisplatzwart wurde zudem Bernd Schomaker geehrt, Mitglieder des Sportvereins errichteten auf dem Hauptplatz Spielerkabinen und die Mitglieder vom Fastabend Espel befestigten bei Wegen auf einer Länge von 360 Metern die Seitenräume. Viel ehrenamtliches Engagement war auch bei der Planung und Durchführung der 42. Deutschen Kolping-Fussballmeisterschaft nötig. "Mehr als 170 Personen haben geholfen und es waren tolle Tage hier im Dorf", bedankte sich Uhlenberg noch einmal.

Und investiert wurde auch: Das Deutsche Rote Kreuz in Langen erhielt einen neuen Transporter, die Gemeinde kaufte einen modernen Sportplatzmäher und der Glasfaserausbau läuft in Langen laut dem Bürgermeister "sowohl im Außen- als auch im Innenbereich reibungslos".

Gründe zum Feiern

Grund zum Feiern? Den gab es auch. "Der Musikverein feierte sein 50-jähriges Bestehen, den Kinderkarneval organisierte einmal mehr die Kolpingsfamilie, die erste Senioren-Fußballmannschaft kehrte in die 1. Kreisklasse zurück und die Erste gewann in Wettrup auch das Samtgemeindeturnier. Und der mit jeweils 500 Euro dotierte Innogy-Klimaschutzpreis ging 2017 an die Jäger und 2018 an die Kolpingsfamilie.

Für einiges Gelächter hatte zwischenzeitlich die erstmalige "Bierdeckelaktion" gesorgt. Jeder Bürger konnta dabei einmal Fragen an den Bürgermeister und den Gemeinderat formulieren. So wissen die Langener jetzt unter anderem, dass bei den Ratssitzungen nicht nur intensiv diskutiert, sondern auch einmal ein Bier getrunken wird. Und das der Bürgermeister Fan von Concordia Langen, dem SV Meppen und Werder Bremen ist. "Und zwar in dieser Reihenfolge." Die Bierdeckelaktion wurde zudem dazu genutzt einen Hut oder besser einen Karton durch die Reihen gehen zu lassen. Das Ergebnis? "Für neue Spielgeräte für den Kindergarten kamen in nur 15 Minuten gut 1000 Euro zusammen", freute sich das Bürgermeisterteam.