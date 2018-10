Millioneninvestitionen in Langen in der Planungsphase CC-Editor öffnen

Studenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe erarbeiten Vorschläge zur Nachnutzung des Raiffeisengeländes in Langen. Konkrete Umbaupläne gibt es für dieses Projekt aber noch nicht. Grafik: Ronja Schormann/Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Langen. Größere Investitionen stehen in den kommenden Jahren in Langen an: Für den Bau von sechs Wohneinheiten für die Generation 60+, die Sanierung des Gemeindezentrums sowie Straßensanierungen im Bereich Espel hat die Gemeinde aktuell drei Förderanträge gestellt. Die Entscheidungen fallen Anfang 2019.